未来の4番打者を欲する球団は？ 山梨学院の二刀流・菰田陽生は真の「怪物」 ドラフト1位競合必至か
菰田の獲得にはメジャー球団も関心を示しているようだ(C)産経新聞社
高校球児にとって最後の夏は、もうすぐそこまで来ています。
千葉で行われた春季高校野球関東大会は、神奈川1位の横浜高が優勝、埼玉1位の浦和学院が準優勝で幕を閉じました。
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4強入りしたのは東京1位の関東第一と、山梨1位の山梨学院。中でも山梨学院の上位進出は、メディア関係者や高校野球関係者を驚かせました。
というのも、今秋ドラフト候補の投打二刀流・菰田陽生や左のエース・檜垣瑠輝斗ら主力級が離脱しながらも、下級生が台頭して見事に準決勝進出を成し遂げたからです。
MLBスカウトも注目する菰田は、ラストサマーに間に合う見通し。身長195センチ、体重102キロの恵まれた肉体を誇り、投げては最速152キロ、打っては36発を誇る逸材は、今秋ドラフト1位で競合必至とも言われています。
高校野球の取材歴が長いメディア関係者は言います。
「スポーツ紙やネットメディアは、大型選手が出現すると『大谷2世』とか『大谷の再来』とか書きたがりますが（笑）、菰田は真の『ネクスト大谷』です。長身の右腕は毎年出てきますが、これほどスケールの大きい右の強打者は、なかなか出るものではありません。元阪神監督の岡田彰布さんが先日、日テレの解説で『今のプロ野球で一番貴重なのは右打者。右打者がいいところは優勝できる』と語っていましたが、現場のコーチとしても菰田は育てがいのある大器でしょう」
そんな真の「怪物」を1位指名しようとする球団は、いったいどこになりそうでしょうか。あるNPBスカウトは「予想レベルですが」と前置きして、こんな見解を述べてくれました。
「巨人さんは菰田に行くんじゃないですか。ジャイアンツがジャイアントな選手を取らないわけにはいかないでしょう（笑）。岡本がブルージェイズに移籍して、明らかに右打ちの大砲がいない。ダルベックはいい助っ人ですが、国産の長距離砲は必要でしょうから。即戦力志向の阿部監督が退任したことで、編成主導のドラフトになることも予想されます。となると、来年よりも近未来のチームを考えたドラフトになりますからね」
まずは最後の夏、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。その活躍から目が離せなくなりそうです。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］