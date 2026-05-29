西田陸浮の溌剌プレーにマ軍メディアも注目 “球団レジェンド”との共通点を指摘「イチローを思い出して胸が高鳴るのも無理はない」
2試合連続で好返球を披露した西田の評価が高まっている(C)Getty Images
ホワイトソックスの西田陸浮はメジャーデビュー直後から、そのプレーが大きな注目を集めた。
デビュー戦でスタメン出場を果たした現地時間5月25日のツインズ戦、2回の守備時にライトからの好返球で本塁を狙ったランナーの生還を阻止。さらに翌日にも、再現するかのように延長10回の土壇場で、同ポジションから正確なバックホームを披露し失点を防いでいる。
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これらのプレーは、いずれも“レーザービーム”などと報じられており、西田の背番号が「51」であることから、マリナーズなどで活躍したイチロー氏の現役時の姿を重ねる反応なども上がった。無論、デビュー直後の25歳と、日米両球界でファンを魅了し続けた「レジェンド」を同列に扱うことは極端な評価であり、何より、西田自身もイチロー氏と比較する声には異を唱えている。
それでも、新旧日本人メジャーリーガーをめぐる話題はもうしばらく続くかもしれない。マリナーズ専門サイト『FANSIDED SODOMOJO』でも、特集記事の中で西田の存在をフォーカス。同メディアも、やはりこのルーキーが球団OBでもあるイチロー氏を彷彿とさせるプレースタイルであると評し、以下の様な印象を綴っている。
「ホワイトソックスで本塁を狙う走者を刺すニシダの姿を見ると、イチローを思い出して胸が高鳴るのも無理はない。しかも比較材料はそれだけではない。25歳のニシダはツインズとの2試合でいずれも安打を放っている。そして、これまたイチローを思わせるように、『どんな形でも出塁する方法を見つける選手だ』と評されている」
さらに同メディアは、これまでの西田の対応を振り返り、「イチローとの比較を自ら宣伝したり、積極的に受け入れたりしないのは賢明な判断」と評しながらも、「申し訳ないが、ニシダ。もう隠し通すことはできない」などと指摘。プレーや野球への向き合い方がレジェンドを連想させると訴え、「彼の行動は別のことを物語っている」と独自の主張を続ける。
西田のプレーから大きな魅力を感じ取っている同メディアは、「イチローとの比較は、それだけでこの上ない賛辞だ。マリナーズファンの中には、ニシダの将来性に期待を膨らませるホワイトソックスファンを少し羨ましく見ている人もいるかもしれない」などと論じている。
ファンやメディアから様々な評価が向けられる中で、西田がどのようなメジャーキャリアを紡いでいけるか、関心は高まるばかり。今後も背番号を重圧と捉えることなく、溌剌としたプレーを見せてくれることを期待したい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]