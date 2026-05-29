ほっともっと、弁当の肉がいつもの2倍に “倍盛”シリーズ新発売【増量商品の一覧】
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」(運営：プレナス)は3日から、定番弁当の肉が2倍になった『倍盛』シリーズを新発売する。『牛焼肉』や『チキン南蛮』、『ハンバーグ』といった定番メニューが対象である。
【写真】ボリューム満点！倍盛チキン南蛮弁当
「美味しいおかずを心ゆくまで楽しみたい」、「お肉を贅沢に頬張りたい」というニーズに応え、このシリーズが誕生した。
全国の『ほっともっと』2423店舗（4月末時点）で発売する。
■商品概要 ※価格は全て税込
自慢の特製タルタル 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍) 1070円〜
甘酸っぱい×まろやか 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍) 1070円〜
国産生姜香る 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍) 990円〜
ザクザクジューシー 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍) 1090円〜
牛すじと野菜をじっくり煮込んだデミソース 倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍) 1140円〜
たっぷり玉ねぎでさっぱり 倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当(肉2倍) 1140円〜
とろ〜り濃厚 倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍) 1250円〜
ひろがるロースの旨味 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍) 990円〜
ひろがるロースの旨味 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) 990円〜
ごま油香る 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍) 1070円〜
贅沢を味わう 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍) 1590円〜
【写真】ボリューム満点！倍盛チキン南蛮弁当
「美味しいおかずを心ゆくまで楽しみたい」、「お肉を贅沢に頬張りたい」というニーズに応え、このシリーズが誕生した。
全国の『ほっともっと』2423店舗（4月末時点）で発売する。
自慢の特製タルタル 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍) 1070円〜
甘酸っぱい×まろやか 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍) 1070円〜
国産生姜香る 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍) 990円〜
ザクザクジューシー 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍) 1090円〜
牛すじと野菜をじっくり煮込んだデミソース 倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍) 1140円〜
たっぷり玉ねぎでさっぱり 倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当(肉2倍) 1140円〜
とろ〜り濃厚 倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍) 1250円〜
ひろがるロースの旨味 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍) 990円〜
ひろがるロースの旨味 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) 990円〜
ごま油香る 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍) 1070円〜
贅沢を味わう 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍) 1590円〜