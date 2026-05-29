ほっともっと『倍盛』シリーズ新発売

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　持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」(運営：プレナス)は3日から、定番弁当の肉が2倍になった『倍盛』シリーズを新発売する。『牛焼肉』や『チキン南蛮』、『ハンバーグ』といった定番メニューが対象である。

【写真】ボリューム満点！倍盛チキン南蛮弁当

　「美味しいおかずを心ゆくまで楽しみたい」、「お肉を贅沢に頬張りたい」というニーズに応え、このシリーズが誕生した。

　全国の『ほっともっと』2423店舗（4月末時点）で発売する。

■商品概要　※価格は全て税込

自慢の特製タルタル 倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)　1070円〜
甘酸っぱい×まろやか 倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)　1070円〜
国産生姜香る 倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)　990円〜
ザクザクジューシー 倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍)　1090円〜
牛すじと野菜をじっくり煮込んだデミソース 倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍)　1140円〜
たっぷり玉ねぎでさっぱり 倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当(肉2倍)　1140円〜
とろ〜り濃厚 倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍)　1250円〜
ひろがるロースの旨味 倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)　990円〜
ひろがるロースの旨味 倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)　990円〜
ごま油香る 倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)　1070円〜
贅沢を味わう 倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍)　1590円〜