【小僧寿し】12貫970円の炙り寿司セットなど、「旨さ引き立つ『炎の炙り食べ比べ』」開催【平日限定】

持ち帰りすし店「小僧寿し」は、6月1日(月)〜5日(金)、6月8日(月)〜12日(金)の期間限定･平日限定で、「旨さ引き立つ『炎の炙り食べ比べ』」を開催する。

香ばしく炙ったネタの旨みを楽しめる、“炙り”ならではの香ばしさと素材本来の旨みが特徴のフェア。炙ることで引き立つ味わいと豊かな風味を楽しめる商品を取りそろえる。

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〈「旨さ引き立つ『炎の炙り食べ比べ』」ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆『炎の炙り食べ比べ盛り 「炙りオールスター」』 1,078円

異なる味わいを一度に楽しめる、“炙りオールスター”な一品。香ばしさと素材の旨みが重なり合う、食べ応えのある盛り合わせ。

◆『炎の炙り食べ比べ盛り 「塩レモン･焦がし醤油」』 970円

炙りならではの香ばしさを、さっぱりとした“塩レモン”とコク深い“焦がし醤油”で楽しめる食べ比べメニュー。

◆『炎の炙り食べ比べ盛り 「とろけるチーズ･マヨ」』 970円

炙ることで香ばしさが増したチーズのコクと、まろやかなマヨの旨みが絶妙にマッチした商品。

◆『7種の炙り海鮮丼』 970円

塩炙りとろサーモンや炙りサーモンマヨなど、香ばしさ際立つ具材を盛り込んだ海鮮丼。

7種の炙り海鮮丼

◆『焦がし醤油ねぎとろ&サーモンチーズ丼』 970円

焦がし醤油ねぎとろと、サーモン&チーズのコクを組み合わせた、満足感のある丼メニュー。

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※「旨さ引き立つ『炎の炙り食べ比べ』」のメニューは一部地域･店舗では実施しない場合があるほか、販売内容や金額が異なる場合がある。各店舗の準備数がなくなり次第終了する。