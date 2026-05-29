【キル フェ ボン】「季節のフルーツタルト」がドラゴンフルーツを使用した夏バージョンに!

キルフェボンは、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗で、「季節のフルーツタルト」の夏バージョンを6月1日から8月31日まで発売する。全店舗でネット予約も受け付けている(14日前から)。

旬のフルーツを贅沢に使用する「季節のフルーツタルト」は、季節ごとに異なる味わいを楽しめる商品。イチゴ、オレンジをはじめ、若桃、バナナ、マンゴー、洋梨、ブドウ、パイナップル、ブルーベリーなど10種のフルーツを使用。春には日向夏、秋にはイチジク、冬には柿など、季節のフルーツをふんだんに取り入れている。フルーツはカットの方法だけでなく、ひとつひとつが美しく見えるよう、並べ方にもこだわっているという。

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◆季節のフルーツタルト 〜夏バージョン〜

今回の夏バージョンでは、ドラゴンフルーツを使用。さっぱりとした味わいとほのかな甘みが特徴。

塩気があるサクサクとした「ブリゼ」生地となめらかな自家製カスタードクリームに、10種のフルーツのみずみずしさを重ねた。

サイズは15cm(2〜3人用)･17cm(3〜4人用)･21cm(6〜8人用)･25cm(10〜12人用)の全4種。

【税込価格】

･piece:1,310円

･whole(25cm):13,100円

･whole(21cm):9,950円

･whole(17cm):7,130円

･whole(15cm):5,850円

【こだわりのタルト生地】

「季節のフルーツタルト」には、「ブリゼ」生地を使用

「キル フェ ボン」のタルト生地は、レシピだけでも約70種以上。あわせるフルーツやクリームによって、生地の組み合わせも変わるという。

大きく分けると、サクサクしたパイ生地の「ブリゼ」、ザクザクしたビスケットのような食感の「シュクレ」、コクのあるクッキーのような食感の「サブレ」、軽くさっくりとした「フォンセ」の全4種で、「季節のフルーツタルト」には「ブリゼ」生地を使用している。

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