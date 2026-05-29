全国の温泉地で、入湯税を引き上げる市町村が増えている。

廃業した温泉宿が廃虚になったり施設が老朽化したりした温泉地にとって、「再生」に向けた頼みの綱として期待されている。受益者負担の観点から不公平感も少なく、有識者は今後も増える可能性があると指摘する。（会津若松支局 高松秀明、山形支局 小原涼真）

２０年以上放置

「街の印象を良くするため、放置された空き旅館や空き店舗は撤去する必要がある」。福島県会津若松市の東山温泉観光協会会長で、温泉旅館「原瀧」「今昔亭」の総支配人を務める平賀茂美さん（７１）は強調する。

同市の東山、芦ノ牧の両温泉は年間計約７０万人が訪れる会津地方を代表する観光地だが、温泉街には営業をやめて放置された旅館やホテルが点在。２０年以上も使用されず、壁がはがれたりガラスが割れたりした大型施設もある。

両温泉の観光客数はコロナ禍で落ち込んだが、２０２４年には計約７２万人とコロナ禍前の１９年（約７５万５０００人）並みに回復した。ただ主流が個人客になる中で、「壊れたような景観ではいずれ選ばれなくなる」と強い危機感がある。

廃虚となった空き旅館やホテル、店舗を撤去するため、市と観光協会は入湯税に着目。１人１５０円の入湯税を昨年１０月から３５０円に引き上げ、増額分を基金として積み立てることにした。１０年間で１４億円を見込む。導入後も客離れは見られないといい、平賀さんは「しっかり還元し、温泉街を良くするために有効活用していきたい」と話す。

１４市町で設定

総務省の昨年４月時点のまとめによると、標準の１５０円を上回る税額を条例で設定しているのは全国で１４市町。阿寒湖温泉で知られる北海道釧路市は１５年、一部施設で原則１人１泊２５０円の入湯税を導入した。加算分を臨時基金として積み立て、同市阿寒観光振興課によると２４年度までの約１０年間で約３億７０００万円に上った。昨年４月には３００円に引き上げ、観光拠点施設の整備費などに充てる。

静岡県伊東市も昨年１０月に宿泊客を対象に３００円に引き上げ。温泉パイプに湯の花が詰まって事業者から「設備を維持しきれない」との声が出ており、ポンプやボイラー補修などを支援する補助制度を創設した。山形県上山市も今年４月から３００円にし、基金に積み立てて温泉設備更新や周辺の観光施設の運営費などに活用する予定だ。同市産業観光課は「観光地として持続的に発展するために必要な財源」と強調する。

名古屋市立大の平賀一希准教授（公共経済学）は「利用者を対象とする入湯税は理解が得やすく、温泉インフラの老朽化が進む中、引き上げが進む可能性がある。自治体は税収増でどれだけ魅力的な観光施策ができるかを示していく必要がある」と話している。