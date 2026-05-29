日本テレビ系列各局おすすめのうまいものが一堂に会するイベント「シューイチ全国うまいもの博」が秋田市で始まりました。



今年は全国各地から28の店が集まっていて、初日から多くの人でにぎわっています。



29日から始まった「シューイチ全国うまいもの博」。



柴田光太郎アナ

「会場にはお弁当それからスイーツなど全国のおいしいもの、そして人も所狭しです。シューイチ全国うまいもの博初日から大盛況です」





北は北海道、南は九州まで日本テレビ系列各局がおすすめする28の店のうまいものを楽しむことができます。秋田初出店、東京・小洞天のシュウマイです。柴田アナ「…うん！うまっ！」店員「しゃべれないですよね笑」柴田アナ「喋れない！」「お肉みっちみちジューシーですすごく、んで噛んでいくと豚肉の甘味が口の中に広がっていきますね」「これお酒欲しいですね紹興酒飲みたいです」続いても秋田初出店。福岡のカシェットからは、少し変わった形のメロンパン「メロンリング」です。柴田アナ「結構大きいですよ、おいしそう、いただきます…んふふ幸せ、ほっほっ」「ドーナツ型だとクッキー生地の表面積が大きいのでサクサク感が際立ちますね。でも中はふわふわなのでサクサクふわふわ、食感の違いが楽しいです」「…うまっ」初日から多くの買い物客が訪れ、全国の選りすぐりの逸品を買い求めていました。「遠出しなくても地元で食べられるっていうのがすごいポイントなんじゃないかって思うのであしたとかも来てみようかなって思ってます」豚足を買ったこちらの男性は。柴田アナ「豚足お好きなんですか？」「好きです、んでこのまま食べるんだってこれ温かくしないで、でこれは高菜とか」柴田アナ「これ全部何と合わせて食べる？」「これ（高菜）はご飯と合わせてこっち（豚足）は生ビールを合わせる」柴田アナ「うまいものは地階だけではないんです。こちら3階では期間限定で人気ブランドのドーナツを購入することができます」アメリカのスイーツブランド、クリスピークリームドーナツが去年に続いて出店。事前予約の受け付けは終了していますが、次の月曜、来月1日までの期間、午前11時から数量限定で販売されます。「シューイチ全国うまいもの博」は来月7日日曜日まで秋田市の西武秋田店で開催されています。※5月29日午後6時15分のABS news every.でお伝えします