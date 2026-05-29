ジョリーパスタ「夏の福袋」6．4抽選販売スタート！ 食卓を彩るオリジナルグッズやお食事券をイン
パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、6月4日（木）から、お家でジョリパ気分が楽しめる「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」の抽選販売受付を、公式アプリにて開始する。
【写真】レモンの「調味料入れ」もすてき！ 福袋の中身一覧
■おしゃれなオリジナルグッズを用意
今回発売される「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」は、オリジナルデザインのグッズや、全国の「ジョリーパスタ」で利用できるお食事券がセットになった数量限定の福袋。
食卓を彩るグッズには、イタリアの食材をモチーフにしたおしゃれなイラストや「ジョリーパスタ」のロゴをあしらった「パスタ皿」、「カトラリーセット」、「グラス」、「調味料入れ」、「ランチョンマット」がそろう。
また、デュラム小麦100％の「ジョリーパスタ スパゲッティ」が用意されるほか、4000円分の「ジョリーパスタお食事券（500円×8枚）」もイン。お食事券は7月18日（土）〜12月23日（水）の期間、全国の「ジョリーパスタ」で使うことができる。
なお、抽選販売受付は第1次の6月4日（木）10時00分〜6月8日（月）18時00分、第2次の6月10日（水）10時00分〜6月15日（月）18時00分で実施され、受取方法は店舗と宅配の2種類から選べる。
【写真】レモンの「調味料入れ」もすてき！ 福袋の中身一覧
■おしゃれなオリジナルグッズを用意
今回発売される「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」は、オリジナルデザインのグッズや、全国の「ジョリーパスタ」で利用できるお食事券がセットになった数量限定の福袋。
食卓を彩るグッズには、イタリアの食材をモチーフにしたおしゃれなイラストや「ジョリーパスタ」のロゴをあしらった「パスタ皿」、「カトラリーセット」、「グラス」、「調味料入れ」、「ランチョンマット」がそろう。
なお、抽選販売受付は第1次の6月4日（木）10時00分〜6月8日（月）18時00分、第2次の6月10日（水）10時00分〜6月15日（月）18時00分で実施され、受取方法は店舗と宅配の2種類から選べる。