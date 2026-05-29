TBSのテレビ番組でおなじみの有名シェフが監修したオリジナルスイーツが、7月から「別府温泉 杉乃井ホテル」で販売されることになり、5月29日にメニューがお披露目されました。

【写真を見る】スイーツ界の巨匠監修「涼を楽しめる温泉街のイメージで」 別府温泉 杉乃井ホテルで2種類のスイーツお披露目 大分

「別府温泉 杉乃井ホテル」でオリジナルスイーツを監修したのは、OBSテレビでも毎週土曜日に放送している「ジョブチューン」に審査員として出演する鈴木一夫シェフ（58）です。

「スイーツ界の巨匠」と呼ばれる鈴木シェフは、今回2種類のレシピを考案。ベリーとライチの味わいが楽しめる「ルージュ」とマンゴーの甘さとパッションフルーツの酸味が調和した「エキゾチック」を完成させました。

（鈴木一夫シェフ）「涼を楽しんでいただけるような温泉街ならではのイメージで作りました。これからもスイーツを全国の皆さまにおいしく食べていただけるチャンスを少しでも広げていきたい」

2種類のスイーツは、ロンググラスに入れたパフェとクリームをふんだんに使いテイクアウトも可能なパルフェとして提供されます。

（吉田諭司キャスター）

「とても爽やか、後味がすっきりです。ベリーの香りが優しく抜けます。暑い夏にぴったりの味です」

鈴木シェフが手がけたオリジナルスイーツは、7月1日から杉乃井ホテル宙館のラウンジで宿泊者限定で販売されます。

この他、今月15日からはホテルのレストランで夏限定メニューの提供もはじまり、関係者は「インバウンド需要を含めた誘客のきっかけになれば」と期待を寄せています。