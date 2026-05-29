巨人の西舘勇陽投手（２４）が、３０日の日本ハム戦（エスコン）で今季１軍初登板、初先発する。前日２９日は敵地でノック、キャッチボールなどを行い最終調整。「まずはストライクを先行させて、自分のテンポ、リズムをつくれるようにやっていきたい」と勝利を誓った。

３年目の今季は上半身のコンディション不良で開幕２軍スタート。約２か月のリハビリを経て今月３日に実戦復帰し、２→４→６と順調にイニング数を伸ばしてきた。復帰４戦目となった２２日のファーム・リーグ・ハヤテ戦（静岡）は先発で７回１安打０封。球数１０３、６奪三振と三塁を踏ませぬ快投で２軍での防御率を０・４７としていた。ここまで直球の平均球速も１５０キロをマークしており「ストレートの平均球速が上がっているので、そこが一番（の手応え）かなと。あとは捕手と話しながら、配球なども決めていきたい」と意気込んだ。

昨年、６月１８日の同戦（東京ドーム）で先発し、７回１失点の好投で白星をつかんでいた右腕。「右打者はパンチのある打者が多くて、左は足のある選手が多い。パンチのある右打者の前にできるだけ四球などを出さないようにして、目の前の一人ひとりに向かっていきたい」と昨季に続く快投を誓った。