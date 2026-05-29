【阪神】交流戦３連敗スタートで打線を大幅組み替え…福島圭音を「７番・ＤＨ」で起用＆森下、佐藤、大山をクリーンアップから２、３、４番に繰り上げ

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◆日本生命セ・パ交流戦　２０２６　ロッテ―阪神（２９日・ＺＯＺＯマリン）

　阪神は、３連敗ストップに向けて打順を大幅に組み替えた。中野拓夢内野手を３試合ぶりの１番で起用し、５月１５日の広島戦（甲子園）以来に森下、佐藤、大山のクリーンアップを２、３、４番に繰り上げた。５番には高寺望夢内野手が入った。

　交流戦の開幕カード・日本ハム戦は３連敗と苦しいスタート。今カードはパ・リーグ本拠地での開催となり、福島圭音外野手を「７番・ＤＨ」で起用。２８日の日本ハム戦（甲子園）で代打安打を放った際、藤川監督は「目の前にきたチャンスを小さな結果でも逃さない、つかみとるプレーヤーにならないといけない」と口にしていた。

　ドラフト１位・立石正広内野手は「６番・三塁」でラインアップ。デビューから５試合連続、計９安打と好スタートを切ったが、直近は１４打席連続無安打と苦しんでいる。

　以下、両チームのスターティングメンバー。

「阪神」

１番・二塁　中野

２番・左翼　森下

３番・右翼　佐藤

４番・一塁　大山

５番・中堅　高寺

６番・三塁　立石

７番・ＤＨ　福島

８番・捕手　伏見

９番・遊撃　熊谷

投手　高橋

「ロッテ」

１番・二塁　小川

２番・遊撃　友杉

３番・右翼　西川

４番・ＤＨ　山口

５番・捕手　佐藤

６番・一塁　池田

７番・左翼　井上

８番・三塁　寺地

９番・中堅　高部

投手　田中