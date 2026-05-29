【阪神】交流戦３連敗スタートで打線を大幅組み替え…福島圭音を「７番・ＤＨ」で起用＆森下、佐藤、大山をクリーンアップから２、３、４番に繰り上げ
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―阪神（２９日・ＺＯＺＯマリン）
阪神は、３連敗ストップに向けて打順を大幅に組み替えた。中野拓夢内野手を３試合ぶりの１番で起用し、５月１５日の広島戦（甲子園）以来に森下、佐藤、大山のクリーンアップを２、３、４番に繰り上げた。５番には高寺望夢内野手が入った。
交流戦の開幕カード・日本ハム戦は３連敗と苦しいスタート。今カードはパ・リーグ本拠地での開催となり、福島圭音外野手を「７番・ＤＨ」で起用。２８日の日本ハム戦（甲子園）で代打安打を放った際、藤川監督は「目の前にきたチャンスを小さな結果でも逃さない、つかみとるプレーヤーにならないといけない」と口にしていた。
ドラフト１位・立石正広内野手は「６番・三塁」でラインアップ。デビューから５試合連続、計９安打と好スタートを切ったが、直近は１４打席連続無安打と苦しんでいる。
以下、両チームのスターティングメンバー。
「阪神」
１番・二塁 中野
２番・左翼 森下
３番・右翼 佐藤
４番・一塁 大山
５番・中堅 高寺
６番・三塁 立石
７番・ＤＨ 福島
８番・捕手 伏見
９番・遊撃 熊谷
投手 高橋
「ロッテ」
１番・二塁 小川
２番・遊撃 友杉
３番・右翼 西川
４番・ＤＨ 山口
５番・捕手 佐藤
６番・一塁 池田
７番・左翼 井上
８番・三塁 寺地
９番・中堅 高部
投手 田中