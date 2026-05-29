サッカー日本代表ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が背番号「８」への思いを明かした。

北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に出場する日本代表は２９日、壮行試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）を前に千葉市内で調整。報道陣に冒頭１５分が公開された練習では、この日から合流した久保がチームメートと笑顔で体を動かした。

今回のＷ杯では、昨冬の大ケガで選外となったＭＦ南野拓実（モナコ）が第２次森保ジャパンで背負ってきた背番号「８」を継承することになった。

その経緯について、久保は「基本的に何番でも今はいいのかなと思っていたが、南野選手が出られない。誰かが８番をつけるくらいなら、自分がつけたいなと思った」と説明。「（南野に）『いいですか？』と聞いたら、『逆につけてくれるんだったら』という話だった」と快諾されたことを明かした。

南野は前回のカタール大会で悲願の８強進出を懸けたクロアチアとのＰＫ戦で１番手に立候補。昨秋のブラジル戦ではキャプテンマークを巻き、ハーフタイム中に熱い言葉でイレブンを奮い立たせるなど、中心的な役割を担っていた。

同じ番号を背負うことになった久保は「南野選手はピッチ内外でチームを鼓舞できる存在。陽気で明るい部分も、いろいろなことを引き継いでやっていきたい」と力を込めた。