【阪神】交流戦３連敗で打順大幅変更 １番・中野拓夢、５番・高寺望夢 福島圭音が「７番・ＤＨ」で出場 森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔は繰り上がり
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―阪神（２９日・ＺＯＺＯ）
阪神は交流戦開幕カードの日本ハム３連戦で３連敗し、打順を大幅に入れ替えた。１番に中野を置き、森下、佐藤、大山のクリーンアップを繰り上げた。５番には高寺、６番は１４打席連続無安打の立石が務める。
また、福島が「７番・ＤＨ」で出場する。２８日・日本ハム戦（甲子園）では代打で中前打を放ち、藤川監督は「目の前にきたチャンスを小さな結果でも逃さない、つかみとるプレーヤーにならないといけない」と口にしていた。
以下、両チームのスターティングメンバー。
「阪神」
１番・二塁 中野
２番・左翼 森下
３番・右翼 佐藤
４番・一塁 大山
５番・中堅 高寺
６番・三塁 立石
７番・ＤＨ 福島
８番・捕手 伏見
９番・遊撃 熊谷
投手 高橋
「ロッテ」
１番・二塁 小川
２番・遊撃 友杉
３番・右翼 西川
４番・ＤＨ 山口
５番・捕手 佐藤
６番・一塁 池田
７番・左翼 井上
８番・三塁 寺地
９番・中堅 高部
投手 田中