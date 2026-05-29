◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―阪神（２９日・ＺＯＺＯ）

阪神は交流戦開幕カードの日本ハム３連戦で３連敗し、打順を大幅に入れ替えた。１番に中野を置き、森下、佐藤、大山のクリーンアップを繰り上げた。５番には高寺、６番は１４打席連続無安打の立石が務める。

また、福島が「７番・ＤＨ」で出場する。２８日・日本ハム戦（甲子園）では代打で中前打を放ち、藤川監督は「目の前にきたチャンスを小さな結果でも逃さない、つかみとるプレーヤーにならないといけない」と口にしていた。

以下、両チームのスターティングメンバー。

「阪神」

１番・二塁 中野

２番・左翼 森下

３番・右翼 佐藤

４番・一塁 大山

５番・中堅 高寺

６番・三塁 立石

７番・ＤＨ 福島

８番・捕手 伏見

９番・遊撃 熊谷

投手 高橋

「ロッテ」

１番・二塁 小川

２番・遊撃 友杉

３番・右翼 西川

４番・ＤＨ 山口

５番・捕手 佐藤

６番・一塁 池田

７番・左翼 井上

８番・三塁 寺地

９番・中堅 高部

投手 田中