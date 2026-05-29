阪神・福島圭音

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◆日本生命セ・パ交流戦　２０２６　ロッテ―阪神（２９日・ＺＯＺＯ）

　阪神は交流戦開幕カードの日本ハム３連戦で３連敗し、打順を大幅に入れ替えた。１番に中野を置き、森下、佐藤、大山のクリーンアップを繰り上げた。５番には高寺、６番は１４打席連続無安打の立石が務める。

　また、福島が「７番・ＤＨ」で出場する。２８日・日本ハム戦（甲子園）では代打で中前打を放ち、藤川監督は「目の前にきたチャンスを小さな結果でも逃さない、つかみとるプレーヤーにならないといけない」と口にしていた。

　以下、両チームのスターティングメンバー。

「阪神」

１番・二塁　中野

２番・左翼　森下

３番・右翼　佐藤

４番・一塁　大山

５番・中堅　高寺

６番・三塁　立石

７番・ＤＨ　福島

８番・捕手　伏見

９番・遊撃　熊谷

　　　投手　高橋

「ロッテ」

１番・二塁　小川

２番・遊撃　友杉

３番・右翼　西川

４番・ＤＨ　山口

５番・捕手　佐藤

６番・一塁　池田

７番・左翼　井上

８番・三塁　寺地

９番・中堅　高部

　　　投手　田中