TBS齋藤慎太郎アナ、バキバキの“彫刻級”ボディ披露「顔より大きい二の腕」「アナウンサーの域超えてる」
【モデルプレス＝2026/05/29】TBSの齋藤慎太郎アナウンサーが29日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた筋肉美を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳TBSイケメンアナ「顔より大きい二の腕」肉体美披露
齋藤アナは「腕の日」とつづり、自身のソロショットを公開。浮き出た血管が男らしい上腕二頭筋をアピールし、綺麗に割れた腹筋、厚い胸板など、日頃のボディメイクの成果が詰め込まれた仕上がりを披露した。
この投稿にファンからは「顔より大きい二の腕」「アナウンサーの域超えてる」「彫刻級の筋肉」「ギャップがすごい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳TBSイケメンアナ「顔より大きい二の腕」肉体美披露
◆齋藤慎太郎アナ、鍛え上げられた筋肉美を披露
齋藤アナは「腕の日」とつづり、自身のソロショットを公開。浮き出た血管が男らしい上腕二頭筋をアピールし、綺麗に割れた腹筋、厚い胸板など、日頃のボディメイクの成果が詰め込まれた仕上がりを披露した。
◆齋藤慎太郎アナの投稿に反響
この投稿にファンからは「顔より大きい二の腕」「アナウンサーの域超えてる」「彫刻級の筋肉」「ギャップがすごい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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