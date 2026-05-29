ユーロ対ポンドでは、ユーロが堅調 欧州インフレを意識＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ユーロ対ポンドではユーロが堅調に推移している。ユーロポンドは0.8661から0.8676へと上昇している。ただ、週末・月末相場のなかで、持続性には疑問も残る。



この日発表された欧州インフレ指標はいずれも強含んだ。4月独輸入物価は前月比+1.2％（前回+3.6％）、前年比+5.3％（前回+2.3％）、5月仏消費者物価は前月比+0.1％（前回+1.0％）と落ち着くも、前年比は+2.4％（前回+2.2％）と上昇した。また、雇用関連では5月独失業率が6.3％と前回の6.4％から低下し、失業者数は1.2万人減と前回の1.9万人増から改善した。



EUR/GBP 0.8669 EUR/USD 1.1635 GBP/USD 1.3420

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