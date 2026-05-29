ユーロ買い一服、一連の独各州のＣＰＩの伸びが鈍化＝ロンドン為替



日本時間午後9時の全国版ドイツCPI（5月）発表に先立って、各州ごとの数字が発表されている。結果は以下の通り。



バイエルン州 CPI 前年比 +2.6%（前回 +2.9%）

ザクセン州 CPI 前年比 +2.7%（前回 +3.0%）

ノルトライン・ヴェストファーレン州 CPI 前年比 +2.4%（前回 +2.7%）

バーデン・ヴュルテンベルク州 CPI 前年比 +2.4%（前回 +2.6%）



前月比でもマイナスの数字が並んでおり、ドイツでのインフレ鈍化の動きが示されている。



フランスCPIの上振れなどを受けてユーロ買いが先行したが、足元では一服。



EUR/USD 1.1636 EUR/JPY 185.30 EUR/GBP 0.8671

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