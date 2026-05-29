海底に植えたサンゴを確認する王愛民さん。（海口＝新華社配信）

【新華社海口5月29日】5月の中国海南省三亜市の蜈支洲（ごししゅう）島で、王愛民（おう・あいみん）さん（65）が海中に潜っている。海底には王さんが「造林（森づくり）」をするスポットが広がる。

いわゆる「海底の森づくり」とは、海底に人工魚礁を設置し、魚類や貝類、各種サンゴに、付着や生息のための空間を提供することを意味する。王さんによると、取り組みは海洋牧場の実践の一種で、人々が海の中で生物を放流し人工的に生息環境を構築することで、海洋の生態系と食物連鎖を徐々に修復していく。

王さんは10数年前まで、海洋牧場の専門家ではなかった。2001年に海南大学に赴任し、食用貝類の遺伝育種と養殖技術の科学研究の責任者を務めていた。09年、三亜市近海海洋牧場建設計画に参画したとき、初めて「海底プロジェクト」の分野に足を踏み入れた。

海底でサンゴを植える王愛民さんのチーム。（海口＝新華社配信）

王さんのチームは10年余りにわたって、海洋牧場の建設プランの調整と最適化に取り組み、蜈支洲島の海洋生態環境は着実に改善した。

11年に第1弾の人工漁礁を投入して以来、蜈支洲島海域では累計で約3千個の人工漁礁と21隻の沈船魚礁が設置された。総面積は約8万立方メートル。サンゴ礁約8万株も移植され、生きたサンゴの割合が25％以上増加した。魚類の資源量も6〜11倍に増え、生態修復の波及効果は周辺の約1万ムー（約667ヘクタール）の海域へと拡大している。

22年に退職した王さんは、むしろ以前より頻繁にプロジェクトの最前線に現れるようになった。

海底に植えたサンゴを確認する王愛民さん。（海口＝新華社配信）

王さんはここ2年ほど、「海洋牧場は他に何ができるのか」という新たな問いに向き合っている。生態系の修復だけでなく、カーボンシンク（炭素吸収源）としての役割も果たせるのではないか、それには自身の専門分野である貝類の養殖を役立てられないか、ということに考えが及んだ王さんは「貝類には顕著な生物学的炭素固定の作用がある」と語る。現在、貝類のカーボンシンクの計量標準に関する研究に取り組んでいる。（記者/陳子薇）