◇バドミントン シンガポールオープン2026(26日〜31日、シンガポール)

バドミントンの世界ランク3位の山口茜選手と同ランク9位の宮崎友花選手が29日、シンガポールオープン女子シングルス準々決勝に登場しました。

山口選手は同ランク7位のタイのラチャノック・インタノン選手と戦いました。過去15勝11敗とわずかに山口選手が勝ち越している相手になります。

第1ゲーム落とした山口選手でしたが、第2ゲームは中盤から終盤まで一進一退の攻防を続けるなか粘りを見せ、21-19でつかみます。第3ゲームは6-6の同点から4連続ポイント奪われてからの5連続ポイントで逆転と強さを発揮し、2-1(19-21、21-19、22-20)で山口選手が勝利しました。

宮崎選手は同ランク4位の陳雨菲選手と対戦。過去4戦全敗の相手に第1ゲーム、3連続ポイント奪われて始まったものの、終盤で7連続ポイントでこのゲームを奪取。第2ゲームはシーソーゲームが続きますが、最後は6連続ポイント許し落とします。最終第3ゲーム、粘りをみせる宮崎選手でしたが、9連続ポイントを許し4-15と一気に引き離されます。大きく開いた点差はなかなか縮まらず、1-2(21-17、17-21、8-21)で宮崎選手は敗れました。

準決勝に進んだ山口選手は過去6勝9敗の同ランク2位の中国の王祉怡選手と戦います。

▽女子シングルス 準々決勝結果アン・セヨン(韓国) 2-0 ブイ シンデュ・プサルラ(インド)21-17/21-14宮崎友花 1-2 陳雨菲(中国)21-17/17-21/8-21山口茜 2-1 ラチャノック・インタノン(タイ)19-21/21-19/22-20王祉怡(中国) 2-1 Pornpawee CHOCHUWONG(タイ)21-11/9-21/21-13