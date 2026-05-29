代表合流の塩貝健人が意欲「自分がどういう選手かアピールを」、長友との初交流秘話も「元気な人でした」
虎視眈々と、ワールドカップの舞台を見据えている。W杯メンバー入りを果たしたFW塩貝健人(ボルフスブルク)は29日から日本代表のトレーニングに合流。「この大会のために集まったメンバーだと思うので、しっかりここでアピールして試合に出なきゃいけない」と意欲をのぞかせた。
3月のスコットランド戦でA代表デビューを果たし、その1キャップでW杯メンバーに食い込んだ。ただ、塩貝にとってはメンバー入りが目標ではなく、W杯で活躍することが目標だ。
出発前最後の公式戦である31日のアイスランド戦まで、アピールは2日間のみ。「前回はチャンスがあったけど、今回はあるとは限らない。自分のコンディションがよくなかったらチャンスは回ってこないと思うので、機会をもらえるように、練習で監督だけじゃなくて、選手たちにも自分がどういう選手なのかアピールしていけたら」。前線での起用の可能性があるなかで「僕はストライカーなので、点を取ることだけ」と力を込めた。
初招集となった3月のイングランド遠征には不在だった長友佑都と初の対面。21歳は「想像していたとおりというか、元気な人でした」と39歳への率直な印象を明かす。食事会場で長友からは「優勝しような!!」と声をかけられ、塩貝は「がんばります」と返したという。
中村俊輔コーチとは意外な再会に。横浜FCジュニアユースに所属していたとき、塩貝の前をよく通っていた。「絶対に覚えてはいないと思うんですけど、一応挨拶はしていて、そのとき以来ですね」。偉大なレジェンドには「FKを蹴りたいので、教えてもらいたいです」と交流を求めた。
改めて、長友やアイスランド戦までの帯同となるDF吉田麻也も含め、サッカー界をけん引してきた存在にはリスペクトを口にする。
「長い間、トップの最前線で活躍してきた選手たち。僕はまだ1、2年しかプロでやっていないので。僕とは全然違うレベルの存在だけど、そういった選手になっていくのが僕の目指すところ。絶対に何年も活躍できた理由はある。プライベートや私生活も関連してくると思うので、そういったところも聞いていければ」。この活動の一日一日を無駄にすることなく、すべてを吸収して成長の糧にしていく。
(取材・文 石川祐介)
3月のスコットランド戦でA代表デビューを果たし、その1キャップでW杯メンバーに食い込んだ。ただ、塩貝にとってはメンバー入りが目標ではなく、W杯で活躍することが目標だ。
初招集となった3月のイングランド遠征には不在だった長友佑都と初の対面。21歳は「想像していたとおりというか、元気な人でした」と39歳への率直な印象を明かす。食事会場で長友からは「優勝しような!!」と声をかけられ、塩貝は「がんばります」と返したという。
中村俊輔コーチとは意外な再会に。横浜FCジュニアユースに所属していたとき、塩貝の前をよく通っていた。「絶対に覚えてはいないと思うんですけど、一応挨拶はしていて、そのとき以来ですね」。偉大なレジェンドには「FKを蹴りたいので、教えてもらいたいです」と交流を求めた。
改めて、長友やアイスランド戦までの帯同となるDF吉田麻也も含め、サッカー界をけん引してきた存在にはリスペクトを口にする。
「長い間、トップの最前線で活躍してきた選手たち。僕はまだ1、2年しかプロでやっていないので。僕とは全然違うレベルの存在だけど、そういった選手になっていくのが僕の目指すところ。絶対に何年も活躍できた理由はある。プライベートや私生活も関連してくると思うので、そういったところも聞いていければ」。この活動の一日一日を無駄にすることなく、すべてを吸収して成長の糧にしていく。
(取材・文 石川祐介)