6月12日（日本時間）に開幕するサッカー北中米ワールドカップ（W杯）に向け、千葉市内で合宿を行っている日本代表。29日は非公開で練習が行われ、冒頭15分のみ報道陣に公開された。

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この日、MF久保建英（24、ソシエダ）やMF伊東純也（33、ゲンク）、GK鈴木彩艶（23、パルマ）ら10人が合流。31日のアイスランド戦（東京・MUFGスタジアム）に挑むメンバーが全員揃った。





練習前に、世界的に人気の漫画「ONE PIECE」とのコラボを記念した式典が行われ、「青の麦わら帽子」が森保監督や選手たちに贈呈された。また、作者の尾田栄一郎先生が書き下ろしたイラストボードも披露された。公開された練習では、選手が積極的に声を出す様子が見られた。また、長谷部誠コーチや中村俊輔コーチなども参加しボール回しを行う場面もあった。この日から合流となった田中碧（27、リーズ）が、練習後取材に応じ「（アイスランド戦の）試合2日前でちゃんと試合に向けた練習というのもあるし、個人的にはやはり発表されてから初めての練習で、いよいよ始まるんだなと。いい試合ができるようにいい準備をしたいなというふうに思います」と話した。今大会では背番号「7」をつける田中。幼少期からの幼馴染で代表発表直前に負傷した三笘薫（29、ブライトン）がつけていた背番号を継承することについて「彼が復活してくれると僕は思っていますし、そういう選手ってのは知っている。自分は“1人のまた別の選手”として選ばれたわけで、そういう意味では自分自身ができること、全力でやればいいかなというふうに思います」と淡々と試合に挑むことを話した。前回大会スペイン戦で“三笘の1mm”から劇的な決勝弾を決めた田中。「チーム関係なく国としてしっかりといい結果を残せるように、選手自身は国を代表して戦うわけなので、ピッチで全てを出せるように準備することが大事」とし、虎視眈々と優勝を狙うと語った。「前回大会を経験して個人的には成長していると思うので、そういうものをぶつけたい。この短期間で何か特別なことは変わらないと思うので、良い準備をすることが最善。もちろん優勝候補ではないかもしれないですけれども、そこ（優勝）を目指して小さい頃からサッカーをしてきて、その夢を叶える舞台が目の前にあって、そこにしか興味がない。とはいえ1戦1戦やらなければいけないのでオランダ戦から全力でいい結果を出せるようにやれればいいかなと思います」

【日本代表 W杯試合日程】

■第1戦 オランダ

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月15日 5:00

■第2戦 チュニジア

会場：エスタディオ・モンテレイ

日本時間：6月21日 13:00

■第3戦 スウェーデン

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月26日 8:00

