女優のすみれ（35）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。父で俳優の石田純一（72）と同じファッションのこだわりについて語った。

金曜レギュラーのお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」信子から「お父さんがかの有名な純一じゃないですか。だから革靴ははだしで履くっぽい。受け継いでる」との勝手なイメージを振られ、すみれは「〇」の札を掲げてほほ笑んだ。

「そう。なんか楽なんですよ」と声を弾ませ、「夏じゃなければ蒸れないし、気持ちいいし」と力を込めた。

「革って変わっていくじゃないですか。足の形に変化していくから、靴下履いちゃうと変わらないんですけれど。はだしで履くともうホールドしていくんですよ。足の形に」と熱く語った。

石田がはだしで革靴を履くのは「イタリアンスタイルなんですよ、それが」と言い、「イタリアでそういう履き方をしていたのをパパが見て。凄い憧れて。あとカーディガンをここ（胸の前で）巻くのとか。白いパンツもイタリアで」と目を細めた。

石田からアドバイスがあったわけではなく「見てて、これがいいのかなって思ってやっていたり」とすみれ。友人にいじられないかと聞かれると「めっちゃいじられますね。“ノーソックス、ノーライフ！”って言われます」と笑ってみせた。