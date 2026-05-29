5月28日、元NHKのアナウンサーで、現在はフリーで活躍する中川安奈が自身のInstagramを更新。脚長ショットを披露し、ファンから驚きの声が寄せられている。

《脚を長くみせてくれるとっても優秀なジーンズでした。私服ではあまり着ないビビッドな赤のニットに合わせて》などとつづり、6月4日に放送される生活情報番組『よじごじDays』（テレビ東京系）のロケで、外国人観光客への突撃インタビューを箱根でおこなったことを報告し、その衣装写真やロケ写真を添えた。

中川は五分袖の真っ赤なニットをひざ下が広がったフレアジーンズにタックインしており、さらに股上が深めのハイウエストになっているため、脚が長く見えるショットになっている。

コメント欄にはファンから

《脚の長さにびっくりしました》

《足長っ。2mくらいある？》

などと驚く声があがっている。

芸能記者が言う。

「東京都出身の中川さんは、3歳からフィンランドに4年、10歳からプエルトリコに4年住んでいた帰国子女で、英語とスペイン語が堪能なトリリンガルです。慶應義塾大学から2016年にNHKに入局。『サンデースポーツ』のキャスターを務めて人気を獲得し、2025年3月に退職してフリーに転身しました。『ミス慶應2015』ファイナリスト経験もある抜群のスタイルをいかしてグラビア活動もおこなっています」

2025年8月発売の『週刊プレイボーイ』では、初の表紙と水着グラビアに挑戦。さらにデジタル限定の写真集『慈愛の人』も発売している。

「27日に更新したInstagramでは妹さんとのランチでの2ショットを公開し、《最近「姉妹の姉は面長率が高い」っていう投稿を見かけたんだけど、中川家はまさにそれ！》などとつづり、自分の顔が妹よりも面長であることを投稿し、ファンからは《美人姉妹ですね》《妹さん、いよいよデビューですか》などと話題になっていました」（同前）

抜群のスタイルや妹とのプライベート感のある投稿などで注目を集める中川。しかし、今後の露出の仕方は変化する可能性もあると前出の芸能記者は話す。

「2025年9月15日配信の『AERA with Kids＋』のインタビューで、《今後はコメンテーターの仕事に挑戦するなど、ジャーナリスティックな部分も磨いていけたらと思っています。そのうえで、これまでの海外経験を活かしながら、誰かの笑顔を生む仕事をしていけたらいいな、と考えています。》と新たな挑戦への決意を語っています。今後、徐々に仕事を“シフトチェンジ”していく可能性もあり、今回の外国人観光客への突撃インタビューもその一環なのかもしれません」

6月4日の放送では、彼女の語学力と知性が存分に発揮されることになりそうだ。