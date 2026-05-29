◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武―ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）

西武は２９日、本拠地・ベルーナドームでＤｅＮＡとの交流戦を戦う。今３連戦は「交流戦シリーズ２０２６ ―黒獅子奮迅―」として開催され、選手は全身黒を基調としたユニホームを着用する。

打線は前日２８日のヤクルト戦（神宮）で攻守にミスが重なり試合途中で懲罰交代となった長谷川信哉外野手が「５番・一塁」で先発出場。この日２９歳の誕生日を迎えたタイラー・ネビン内野手が「４番・ＤＨ」、昨オフにＤｅＮＡからＦＡ移籍した桑原将志外野手が「３番・左翼」に入る。２８日のヤクルト戦（神宮）を腰の張りのため欠場した平沢大河内野手はベンチ入りした。

先発は高橋光成投手。交流戦は自身１２連敗中で、今日こそ連敗ストップなるか。

チームは現在５１試合を戦い、２９勝２０敗２分け。今試合に勝利すれば２０１８年以来の両リーグ最速３０勝到達を達成し、２０２２年８月３０日以来の貯金１０となる。また、交流戦は現在引き分けを挟み負けなしの２連勝中で、開幕３連勝となれば、球団初の快挙となる。

西武のスタメンは以下の通り。

１（右）カナリオ

２（二）滝沢

３（左）桑原

４（ＤＨ）ネビン

５（一）長谷川

６（捕）古賀悠

７（三）渡部

８（遊）源田

９（中）西川

先発＝高橋光成