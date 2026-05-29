学生３大駅伝第１戦の出雲駅伝（１０月１２日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）主催者は２９日、暑さ対策のため、スタート時間を従来の午後１時５分から午前９時１０分に変更することを発表した。

昨年大会では、スタート直前の午後１時に気温が夏日（２５度）を超える２６・８度に達した。主催者は「近年、競技の時間帯に気温が２５度を超える状況となっています。そのため、給水所の増設など熱中症対策を行ってきましたが、多くの選手に熱中症の症状がみられ、救急搬送する事態も発生しています。さらにご協力いただいているスタッフの皆様も、暑い中での業務のため、負担が多くなっています」などと理由を説明。出場チームへ行ったアンケートでも、多くのチームがスタート時間の繰り上げを望んでいたという。

例年、スポーツの日（１０月第２月曜日）に開催される出雲駅伝は午後１時５分にスタートし、優勝チームは午後３時１５分頃、最下位チームは同３０分頃にゴール。つまり、最も暑い時間帯に学生ランナーは走っている。特に、記録的な猛暑となった昨年の最高気温は、夏日を超える２７・１度まで上がった。早大の鈴木琉胤（るい、当時１年、現２年）はエース区間の３区（８・５キロ）で区間５位と踏ん張ってタスキリレーした後、病院に搬送され、軽度の熱中症と診断された。他にも複数の選手がレース後に体調不良を訴えた。

◆今季の学生３大駅伝

▼出雲駅伝

１０月１２日午前９時１０分（島根・出雲大社〜出雲ドーム６区間４５・１キロ）

昨年１０月１３日午後１時５分スタート：２６・０度

▼全日本大学駅伝

１１月１日午前８時１０分スタート（名古屋市熱田神宮〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮８区間１０６・８キロ）

昨年１１月２日午前８時１０分スタート：１２・４度

▼箱根駅伝

２７年１月２、３日両日午前８時（東京・大手町読売新聞東京本社前〜神奈川・箱根町芦ノ湖往復１０区間２１７・１キロ）

今年スタート（両日午前８時）：往路４・６度、復路マイナス１・３度