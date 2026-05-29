次行ったらコレ頼もーーーッ！！！【マクドナルド】パケも可愛い♡「期間限定シェイク」

期間限定バーガーや、キャラクターをフィーチャーしたおもちゃ付きセットでたびたび話題を集める【マクドナルド】。そんなマクドナルドのオリジナルキャラクターをカップに採用した、「期間限定シェイク」にフォーカス。親しみやすい表情のキャラクターとちょっぴりレトロな雰囲気のデザインのカップに入った「マックシェイク®」は、爽やかな味が楽しめる様子。5月下旬までの期間限定メニューです。

パケ買いしたくなるかわいさ！

@ice_tokkoさんが「子どもは結構気に入ったようでした」と紹介しているのが、「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」です。カップには、1970年代に登場したマクドナルドのオリジナルキャラクター、グリマスがデザインされています。シェイクもグリマスをイメージした紫色で、マクドナルドのニュースリリースによると過去に登場した際は、早期販売終了になってしまったそう。SサイズとMサイズでデザインが異なっており、画像はSサイズのカップです。

ブルーベリーを増量した爽やかな味

ニュースリリースによると「ブルーベリー果汁を従来の1%から2%へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化」とのこと。@ice_tokkoさんも、「思ったよりちゃんとブルーベリー」と評価しています。「バニラのまろやかさとコク」「ヨーグルト効果なのか爽やかさもあり」とのことなので、甘くなりすぎずさっぱりと飲むことができそう。バーガーやサイドメニューと一緒に楽しむのもいいかもしれません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ice_tokko様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A