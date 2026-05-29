俳優・舘ひろしファンには更に楽しいポイントが満載の映画が6月19日に公開される。それが「免許返納!?」だ。冒頭から若かりし頃の本人のようなシーンもあれば、ハーレーに乗ってショットガンというワードが飛び出す。これは人気ドラマ「あぶない刑事」で舘ひろしが演じたタカそのものだし、主人公の南條弘の事務所には「あぶない刑事」はもちろん、「皮ジャン反抗族」など過去の出演作のポスターが飾られている。しかも普段は現場にガウンで登場するという本人のエピソードをそのまま取り入れ、俳優であり歌手としてもヒット曲を持つ舘ひろしが現れるスナックのシーンでは、俳優・南野陽子がスナックのママに扮し、カラオケまでセッティングされているのだ。更には「あぶ刑事」キャストのひとりである俳優・ベンガルがチラリと登場するのもファンにはたまらない。



【写真】早くも名コンビの雰囲気…「免許返納!?」の舘ひろしと西野七瀬

ただしファンムービーになっていないのがこの映画の素晴らしい点であり、映画好きならば反応するシーンが随所にあるのが心憎い。劇中に登場する南條の代表作映画は、完全にバイク映画の金字塔「イージー・ライダー」へのオマージュだ。他にも南野陽子扮するスナックのママが、映画愛を存分に語り、「ニュー・シネマ・パラダイス」のような回想シーンが映し出され、昭和の香りをスクリーンに色付けしてくれるのだ。



それだけではない。俳優・大地真央と真矢ミキというタカラジェンヌの先輩後輩が夢の共演をするのにも興奮した。キャスティングから小ネタまで、大人に向けられた人生賛歌のような映画だった。ちなみにタイトルの「免許返納!?」や役名から1994年の「免許がない!」の続編かと思いきやそうではない。ただし、当時、「免許がない!」に出演していた西岡徳馬も本作に出てくる遊び心まである。そして舘プロに所属する「国宝」で吉沢亮扮する主人公・立花喜久雄の少年時代を演じ、才能を知らしめた黒川想矢と舘ひろしの共演にはドキリとした。



（映画コメンテイター・伊藤さとり）