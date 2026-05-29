チョコビスケット菓子『サク山チョコ次郎』、アニメ化
発売10周年を迎えた、全国発売中のチョコビスケット『サク山チョコ次郎』が、アニメ化することが29日、発表された。
【写真】イラストもかわいい『サク山チョコ次郎なのに！？たまごパン』
主人公は、商品のメインキャラクターであり、チョコデール山に住む食いしん坊な珍獣・チョコジロー。人間と仲良くなりたい気持ちから、「サク山チョコ次郎」と名乗り、人間の真似をするようになった。
そんなチョコジローのもとにやってきたJK“ともちょ”と“のんＰ”が、チョコジローの人真似をきっかけに、徐々に仲良くなっていくというストーリーとなっている。公開されたメインビジュアルには、チョコジローをほほえましく見守る、ともちょとのんＰの姿が描かれている。
5月29日より公式TikTok・公式YouTube・公式Instagramで毎週金曜に2話ごとの配信となる。配信開始記念となる初回配信では一挙10話の物語が公開される。
さらに、公式Xではアニメ化＆配信記念としてチョコジローの「特製スマホ壁紙」がもらえるキャンペーンも実施する。
【写真】イラストもかわいい『サク山チョコ次郎なのに！？たまごパン』
主人公は、商品のメインキャラクターであり、チョコデール山に住む食いしん坊な珍獣・チョコジロー。人間と仲良くなりたい気持ちから、「サク山チョコ次郎」と名乗り、人間の真似をするようになった。
そんなチョコジローのもとにやってきたJK“ともちょ”と“のんＰ”が、チョコジローの人真似をきっかけに、徐々に仲良くなっていくというストーリーとなっている。公開されたメインビジュアルには、チョコジローをほほえましく見守る、ともちょとのんＰの姿が描かれている。
5月29日より公式TikTok・公式YouTube・公式Instagramで毎週金曜に2話ごとの配信となる。配信開始記念となる初回配信では一挙10話の物語が公開される。
さらに、公式Xではアニメ化＆配信記念としてチョコジローの「特製スマホ壁紙」がもらえるキャンペーンも実施する。
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