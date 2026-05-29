◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-DeNA（29日、ベルーナドーム）

西武の桑原将志選手が29日、前日ミスで交代となった長谷川信哉選手について語りました。

長谷川選手は前日のヤクルト戦、ホームランを放つなど2安打をマークする活躍を見せました。

しかし7回の第3打席、レフトへ放った打球をサンタナ選手がダイビングでキャッチを狙いますが惜しくもとれず、しかし長谷川選手はキャッチしたと思い込み、ヒットにもかかわらずベンチへ戻りアウトになりました。

その裏の守備で交代となった長谷川選手に対して、桑原選手は「本来であればもう少し声かけをしたかったですけど、彼は彼でそういう状況ではなかったと思いますし、言っても多分言葉が入ってこなかったと思います」と気にかけていたといいます。

長谷川選手は昨季132試合に出場。6年目の今季はすでに自身キャリアハイとなる7本塁打を放つなどレギュラー定着へ大事な時期となっていますが、プロ15年目の桑原選手は「僕も若いとき経験があるので、ボーンヘッドとか凡ミスって。チームなので1人にさせたくないという気持ちがありました。(若いときは)自分の成績とかそういうことばかり気にしていたことがあったので、その前に『チームとして自分がどうあるべきか』と気がついたのは最近なので、若いときは分からないことばかりなので」と自身の経験を振り返ります。

その後の長谷川選手については「でも今日会ったときも『今日またがんばろう』という言葉はかけました。元気な顔で『はい！はい！』とそんな感じでした。彼もそれを糧にまたこれから頑張ってい欲しいと思いますし、頑張ってくれると思います」とエールを送りました。