男性6人組「GENERATIONS」の中務裕太（33）と男性7人組「BALLISTIK BOYZ」の奥田力也（26）が29日、東京・中目黒のEXPG STUDIO TOKYOで開催されたダンス上達支援アプリ「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」のローンチ記念イベントに出席した。

同アプリはLDHとソフトバンク株式会社が共同で開発。骨格推定機能と生成AIを活用し、ダンススキルの向上を支援する。アプリではユーザーがダンス動画を撮影すると、お手本動画と動きの差分を解析し、その結果をもとに生成AIが具体的にアドバイスする。学校教育の現場でも必修となったダンス。EXPG高等学院の2代目学長を務める中務は「先生がダンススクールに習いに行くという話をよく聞く。レッスンに通わなくても自分でアプリで研究して、それを生徒に伝えていけば、相乗効果でみんながダンスを好きになると思う。教育の現場でもたくさん使っていただきたい」と呼びかけた。

ダンススクール「EXPG」の大阪校で過ごした経験がある中務と奥田。当時の思い出話になると、「クソガキでした」と奥田。中務は幼い頃の奥田について「初対面で衝撃だったんですけど、エレベーター上がってきてウィーンって開いたら、こんなちっちゃい子が金髪坊主でラインめっちゃ入ってて、毛皮のコート着てて。“おはようございます”って、なんだこいつ！」と回想。

初対面では驚いたというが「話すとめちゃくちゃかわいい。そこから力也に夢中。ちっちゃいATSUSHIさんみたいな感じ」と事務所の大先輩に例えて笑いを誘った。奥田は「親が元々凄くファンキーで。親の影響でファッションが好きで、髪の毛も常にファンキー」と話していた。