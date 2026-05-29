「Aはすごく優しい子で、日をまたいで帰ってきたことがないくらいマジメだった。でも、高校でBと出会って変わってしまった」

【画像】小学校の卒業アルバムと笑顔で子どもを抱く竹前容疑者（竹前容疑者のSNSより）



計6人が逮捕された栃木強盗殺人事件。逮捕された高校生Aの兄が、その胸の内を明かした――。

田園地帯が広がる栃木県上三川町。5月14日午前、のどかな町に異変が起きた。いつものように農作業をしていたという男性が振り返る。

「目出し帽を被り、長い棒を持った若い男性がウチの敷地内をうろついていたので、『なんだね』と声をかけた。すると、小声でなにかつぶやいた後に、『頑張ってきます！』と叫んで去っていった。それからほどなくして事件が起きたんです……」

20カ所以上の刺し傷、傷は臓器にまで達していた

午前9時23分。農業法人を経営する一家の住宅に複数人が押し入り、富山英子さん（69）が殺害され、息子2人もケガを負った。実行犯として16日までに強盗殺人容疑で逮捕されたのはいずれも16歳の4人の男子高校生だった。

社会部記者が説明する。

「高校生らは、金品を物色中に英子さんを殺害した疑いがもたれています。英子さんには20カ所以上の刺し傷などがあり、傷は臓器にまで達していました」

英子さん一家は、ゴボウやイチゴ農家として成功し、地元では有名な資産家だった。高校生らは4月上旬から下見を行い、犯行に及んだとみられている。

「4人は神奈川県在住。栃木県警は14日に現場付近を歩いていた高校生Aを確保し、逮捕。翌15日にはBを、16日にはCとDを逮捕しています」（同前）

そして17日、新たに指示役とみられる無職・竹前海斗（28）と、妻の美結（25）の両容疑者が強盗殺人容疑で逮捕された。



指示役の竹前海斗容疑者（FNNプライムオンラインより）

「海斗は午前1時半ごろ、東京・羽田空港の国際線ターミナルの保安検査場を通過したところで逮捕された。一方の美結は正午、生後7カ月の娘と一緒に神奈川県内のビジネスホテルに身を隠していたところを確保され、逮捕されました」（同前）

容疑者たちはなぜ凶行に及んだのか。AとBは昨年、相模原市内の高校に入学。同級生として知り合い、プライベートでも遊ぶ仲になった。

「Bと仲良くなったんだと嬉しそうに話していた。しかし次第にBから殴られたり、根性焼きされたりと、いじめられていると相談されるようになった」（Aの兄）

Aは「ボコボコに殴られ、顔が変形するほどだった」

Bは1年の時に高校を中退したが、その後もAとBの“主従関係”は続いた。

「Bやその友人から強制的に呼び出されることも多かった。事件前日の5月13日にもAはBに市内の公園に呼び出された」（同前）

公園でAとBはささいなことから喧嘩となった。腹を立てたBは以前から交流があったとみられる海斗に電話をかけ、Aに代わった。

「その際にAがタメ口で話をしてしまったことに海斗が激怒したのです」（同前）

「舐めた態度とってんじゃねえぞ、お前殺すぞ。お前が来ないなら家族殺すぞ」

そうまくし立てられたAは、Bに横浜市内の海斗の家に連れていかれ、海斗から暴行を受けたという。

「弁護士曰く、人前に出れる顔じゃないくらい、ボコボコに殴られ、顔が変形するほどだったと」（Aの兄）

その日、Aが帰宅することはなかった。そして、事件の日の午前に警察から電話がかかってきたことで、兄は弟の身に何が起きたかを知ったのだという。

「暴行後にAは無理やり車に乗せられ、気づいたら栃木にいた。そして富山さんの自宅付近に着くとハンマーを持たされ、犯行に協力しろと強制されたそうです」

だが、Aはハンマーを握ったものの何もできず立ち尽くした。見かねたBらが富山さん宅に侵入し、凶行に及んだのだ。

Aは富山さんが刺殺される様子を呆然と見つめた。Bが「お前も何かしろよ」と脅す。バールを持った少年もいて、このままでは自分も殺されると思ったAは被害者の遺体を一蹴りした。

犯行後、Bは、「何もやっていないじゃん、ホント、お前どうしようもないな！」と言い放つと、Cとともに車で逃走。AとDは現場に取り残されたという。

実際に、Aは事件から30分後、現場付近で顔を手で覆いながら歩いているところを警察に確保され、その後、「同学年の仲間に誘われた」と話している。

「Bは闇サイトからSNSで夫婦と繋がり、もともと知人であったAやCを誘ったとみられる。Dとの接点は明らかにされていません」（前出・社会部記者）

Bの自宅付近の駐車場では犯行に使用されたとみられる白色のBMWが押収されており、この車は海斗が手配したようだ。

「海斗が第三者から借りたもので、Bらは無免許運転で栃木まで向かった」（同前）

高校生らに指示を出した竹前夫妻の日常は歪なものだった。近隣住民が語る。

「彼らは4月に引っ越してきた。夫の方は腕には肘まで、首元にもタトゥーがあって。こわもてで声も大きいし、見るからにヤバい奴という印象でした」

実家に丸坊主の男性と、小さな赤ちゃんを連れて帰省

深夜には友人らを呼んで飲み会をしながら騒いだり、大声で怒鳴ったりとトラブルが絶えなかったという。

「4月22日には、自宅の駐車場から海斗が運転する車で出るところで原付バイクと接触事故になりそうになって、逆上した海斗が罵詈雑言を浴びせていました」（別の近隣住民）

結局、パトカーが3台、警察が十数人出動する騒ぎになった。さらに、

「駐車場契約は1台だけのはずが、2台車を所持して、路駐していた。しかもよく車が変わるんです。最近も白と黒の2台のBMWが路駐されているのを見ました」（同前）

一方、妻の美結は長野県出身。中学は吹奏楽部に所属。ダンススクールにも通う音楽好きで、高校は地元の進学校に進んだ。さらに美結のものとみられるSNSには、K-POPグループ「BTS」を長年“推す”様子が確認できる。美結の実家の近隣住民が明かす。

「3カ月くらい前、実家に丸坊主の男性と、小さな赤ちゃんを連れて帰省していました。美結ちゃんの方はすごく疲れた表情だった」

幼い乳飲み子を抱えながら、なぜ夫妻は卑劣な犯行に手を染めたのか。県警は他にも上位の指示役がいるとみて捜査するとともに、実行役4人が匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）に誘われて加担した事件として調べを進めている。

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「週刊文春」では、本事件に関する取材を続けています。情報提供は文春リークスまでお寄せください。

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「週刊文春 電子版」では、続報を配信中。実行犯兄のさらに詳しい証言や高校生たちに指示していたと見られる容疑者夫妻の学生時代、美結容疑者がSNSに綴っていた海斗容疑者への「ある不満」など、2人の関係に迫った記事も公開している。

また、5月27日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および28日（木）発売の「週刊文春」では▶︎中3で入れ墨に大麻、▶︎無免許バイク…など実行犯4人の家庭環境に迫った記事を掲載している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）