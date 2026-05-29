モデルの長谷川理恵（52）が29日、自身のインスタグラムを更新し、「人生のお師匠」との懐かしいショットを公開した。

28日の投稿で1991年の東京国際女子マラソンを制した谷川真理さんと食事するショットを披露し、「私のマラソンのお師匠」と紹介。この日は「谷川真理さんから送られてきた写真」としてホノルルマラソンで谷川さんから励まされるレース中の写真を投稿した。

2000年代前半から東京国際女子マラソン出場を目標に参加資格タイムの3時間15分を目指していた長谷川。「ホノルルマラソンで東京国際女子マラソンの出場資格である3時間15分切りを狙って猛練習していた頃 結局15分切りは叶わず しかし、その後3時間15分から3時間30分以内の記録保持者は出場資格を取れるということになり、07年08年と2回夢の舞台で走らせていただきました」と当時を振り返り、「昨日マラソンの事が書かれた記事で、私が特別枠で東京女子に出場したとありましたが正式には一般で陸連登録して走ってます」と一部で報道された「特別枠での出場」を否定。「東京女子に招待選手はあっても特別枠はないかと思われます 特別とかまぐれとか一切ない競技です」と説明した。

そして谷川さんとの写真について「顔がブサイク、眉細い（時代ですね）などなどおありでしょう」と自虐を交えてつづり、「私はこの写真が真理さんから送られてきたときに、真理さんのサポート姿に泣けました」としみじみ。

「ホノルルマラソンゴール手前の写真です 極限の状態を当時のチームNIKEの方が撮影してくれていました この時も今も真理さんにはどれだけ励まされ勇気をもらったことか…これからも私の人生のお師匠です」と感謝を記し、「真理さん、またゆっくり これからもよろしくお願いします」とメッセージを送った。

谷川さんから「ほんとりえちゃん、めっちゃ頑張ってたもんねー」とコメントが届いたほか、フォロワーからは「イイお顔してますねー 靴がペタンコなのにびっくり」「素敵な写真です、かっこいいです」「すごく素敵綺麗 フルマラソンの辛さわかる人なら どれだけ苦しく辛いか 最高の写真！！」などのコメントが寄せられた。