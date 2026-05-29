「英語学習キャンプに参加していた」前回W杯優勝時は森の中！スペイン代表スターが14歳の夏を回想。３連覇世代との比較はNG…その理由は？
EURO2008、2010年W杯、EURO2012。メジャートーナメント３連覇以来、優勝から遠ざかっていたスペイン代表だが、EURO2024を制し、今回の北中米W杯は再び連覇を懸けて臨む大会だ。
“無敵艦隊”の航海に大きな注目が集まるなか、ロドリ（マンチェスター・シティ）が国際サッカー連盟のインタビューに対応。来月に30歳の誕生日を迎えるスペイン代表MFは、アンドレス・イニエスタがV弾を挙げた、16年前の南アフリカ大会を振り返り、興味深い夏の思い出を披露した。
「当時、僕は14歳で、アメリカのコネチカット州で英語学習キャンプに参加していたんだ。キャンプは森の中で行なわれ、電話の電波もネット環境も何もかもがなかった。だからスペインの結果は、キャンプのスタッフに届いたメッセージを通じて知ることになっていた。
決勝に進出した時、僕は何とかして試合を見られるようにしてくれないかと彼らに懇願したよ。そして、森の真ん中で、スペインが世界王者になる瞬間を見届けたんだ。イニエスタがゴールを決めた時、僕は立ち上がって、あちこち走り回った。なぜ僕があんなに嬉しくて、大声で叫んでいるのか、誰も理解できなかっただろう」
2024年のバロンドール受賞はまた、インタビュアーから「スペインは2010年に世界制覇を成し遂げた。その偉業を上回れるか？」と問われ、「それ以上を目指せるかどうかは断言できない。あの世代こそが史上最高の世代だったと心から信じているからだ。EUROを連覇し、ワールドカップも制したチームは他にない。あの世代との比較は避けたい」と回答。その上で、自分たちの世代について、こう語った。
「今のチームは独自の道を歩んでいるし、ここしばらくは順調にやってきていると思う。僕らは（UEFA）ネーションズリーグとEUROを制し、今まさに最大の挑戦であるワールドカップ制覇に挑もうとしている」
ロドリは「もしこのワールドカップで優勝できれば、我々の名前は間違いなく歴史の特別な１ページに刻まれるだろう」と締め括った。３連覇のその先へ――先輩たちの偉業を上書きできるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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“無敵艦隊”の航海に大きな注目が集まるなか、ロドリ（マンチェスター・シティ）が国際サッカー連盟のインタビューに対応。来月に30歳の誕生日を迎えるスペイン代表MFは、アンドレス・イニエスタがV弾を挙げた、16年前の南アフリカ大会を振り返り、興味深い夏の思い出を披露した。
決勝に進出した時、僕は何とかして試合を見られるようにしてくれないかと彼らに懇願したよ。そして、森の真ん中で、スペインが世界王者になる瞬間を見届けたんだ。イニエスタがゴールを決めた時、僕は立ち上がって、あちこち走り回った。なぜ僕があんなに嬉しくて、大声で叫んでいるのか、誰も理解できなかっただろう」
2024年のバロンドール受賞はまた、インタビュアーから「スペインは2010年に世界制覇を成し遂げた。その偉業を上回れるか？」と問われ、「それ以上を目指せるかどうかは断言できない。あの世代こそが史上最高の世代だったと心から信じているからだ。EUROを連覇し、ワールドカップも制したチームは他にない。あの世代との比較は避けたい」と回答。その上で、自分たちの世代について、こう語った。
「今のチームは独自の道を歩んでいるし、ここしばらくは順調にやってきていると思う。僕らは（UEFA）ネーションズリーグとEUROを制し、今まさに最大の挑戦であるワールドカップ制覇に挑もうとしている」
ロドリは「もしこのワールドカップで優勝できれば、我々の名前は間違いなく歴史の特別な１ページに刻まれるだろう」と締め括った。３連覇のその先へ――先輩たちの偉業を上書きできるだろうか。
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