ロッテの唐川侑己投手が30日の阪神戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。阪神は村上頌樹投手が先発する。

唐川は今季1軍初登板。ファームでは7試合に登板（先発は5試合）して3勝3敗、防御率3・75。プロ19年目のベテラン右腕は「とにかく自分の状態をしっかり上げて、基本はカットボール中心になると思うんですけど、そこの精度であったりとかっていうのを追い求めてやってきた」といい、「ファームでやってきたことがしっかり出せればいいのかなというふうに思っています」と気負いなく話した。

阪神戦の登板は21年に中継ぎで2試合投げて以来5年ぶりで、先発となると、7回1失点で勝利した17年6月1日以来9年ぶり。右腕は「1年目の交流戦、阪神戦、甲子園ですけど、投げて金本さんにホームラン打たれたのは覚えてます」と思い出を語り、翌日の対戦へ「打線は凄く良いと思うので。クリーンナップがやっぱり中心だと思うので、そことどう対戦するか、いかにそこに持っていけるか、というところが大事だと思うので、面食らわないように準備したい」と静かに闘志を燃やした。