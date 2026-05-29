受け子をするため来日か、台湾出身の男を逮捕です。

【写真を見る】特殊詐欺の『受け子』をするため来日か…現金1300万円だまし取った疑いで台湾出身の男逮捕 「小包を回収する仕事を持ちかけられて来日した」と供述

封筒に入れられた大量の1万円札。特殊詐欺の被害者が口座から複数回にわたり引き出して用意させられたものです。詐欺の疑いで逮捕されたのは、住所不定・台湾出身の黄俊欽容疑者（30）です。

警察によりますと黄容疑者は4月28日から5月28日まで、仲間と共謀し、警察官を装って奈良県天理市に住む80代の女性に電話をかけ、「あなたの携帯が犯罪に利用されていて、疑いを晴らすには資金を確認する必要がある」などとウソを言い、現金1300万円をだまし取った疑いがもたれています。

黄容疑者は「受け子」で、女性が自宅前に置いた現金を回収した直後に逮捕されたということです。黄容疑者は調べに対して「小包を回収する仕事を持ちかけられて来日した」と供述しているということで警察が調べを進めています。