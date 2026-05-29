30日（土）は北日本で引き続き風が強まるでしょう。また、北海道と東北北部では雷雨となるところがありそうです。九州〜東北南部は晴れて真夏日が続出しそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■九州〜東北南部は行楽日和 東北北部、北海道は強雨や雷雨に注意

30日（土）は、九州〜東北南部は晴れて雨の心配はないでしょう。梅雨前線は南下し、沖縄も晴れる見込みです。一方で、上空に強い寒気が流れ込む影響で、東北北部と北海道は大気の状態が不安定となりそうです。朝から雨のところもあり、夕方にかけて急な強い雨や落雷、突風などに注意が必要です。また、北日本は風の強い状態が続きそうです。

■真夏日続出でもカラッとした暑さ 朝の気温は各地で大幅ダウン

29日（金）は東京などで今年一番の暑さとなりました。30日（土）は30℃以上になるところが増えそうで、仙台（宮城）でも今年初めての真夏日が予想されています。湿度は低めで、比較的カラッとした暑さとなるでしょう。とはいえ、屋外での活動はこまめな水分補給をするなど熱中症対策を心がけてください。また、朝の最低気温は各地で29日（金）より下がりそうです。宇都宮は13℃（前日比:-9）、長野は11℃（前日比:-8）など大幅に下がるところもあるでしょう。1日の寒暖差が大きくなりそうです。

【30日（土）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 13℃（-3 6月中旬）

仙台 15℃（-5 6月上旬）

新潟 16℃（-2 6月上旬）

東京 19℃（-3 6月中旬）

名古屋 16℃（-7 平年並み）

大阪 17℃（-5 平年並み）

高知 19℃（-3 6月中旬）

福岡 18℃（-2 平年並み）

鹿児島 21℃（-1 6月中旬）

那覇 23℃（-3 平年並み）

【30日（土）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 20℃（＋2 平年並み）

仙台 31℃（＋5 真夏並み）

新潟 27℃（＋6 7月上旬）

東京 30℃（-2 7月中旬）

名古屋 32℃（＋2 真夏並み）

大阪 30℃（＋1 7月上旬）

高知 31℃（-2 7月中旬）

福岡 29℃（＋2 7月上旬）

鹿児島 30℃（-1 7月上旬）

那覇 29℃（＋1 6月上旬）

■台風6号に警戒を

【30日（土）の予想最小湿度】札幌 40％仙台 26％新潟 30％東京 24％名古屋 15％大阪 17％高知 41％福岡 50％鹿児島 50％那覇 66％

フィリピンの東を北上中の台風6号は6月1日（月）〜2日（火）にかけて、暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日（水）には、暴風域を伴って西日本に接近する見込みです。その後は東日本に近づく可能性があります。沖縄や奄美に加えて、西日本〜東日本の広い範囲で大雨や大荒れとなるおそれがあります。最新の気象情報を確認するとともに、週末のうちに台風への備えを見直しておきましょう。

■週間予報

沖縄や奄美では、31日（日）には台風の外側の雨雲がかかり始めそうです。6月1日（月）〜2日（火）は大荒れとなるでしょう。西日本では2日（火）〜3日（水）が荒天のピークで、東日本は3日（水）を中心に大雨となるおそれがあります。西日本〜東日本では1日（月）にかけて真夏日が続くところがありますが、雨をきっかけに気温が大幅に下がるところもありそうです。東京の最高気温は1日（月）32℃、2日（火）は23℃の予想です。また、北日本は週明け気温が上がり、1日（月）は旭川で30℃、札幌は29℃の予想です。