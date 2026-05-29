東海3県は5月29日、各地で真夏日となり、最高気温は三重県の尾鷲で31.1度、岐阜県の美濃で31度、多治見で30.9度などとなりました。



街の人ら：

「めちゃめちゃ暑いです。もう夏って感じ」

「日差しが強いですね。5月末でこの日差しの強さだったら、6月からどうなるのかなと思って。日焼け止めとかしっかり塗らないと」



東海3県ではあす、あさって、名古屋や岐阜などで「真夏日」が予想されています。

谷村謙介気象予報士：

「高気圧に覆われる影響で東海地方は広く暑くなりまして、特に週明けにかけて、さらに気温が高くなります。上空の暖気が強く入り込んでくる影響で、美濃地方を中心に34度と猛暑日に迫る暑さとなりますから、熱中症対策など万全の対策を整えていかないといけない」



名古屋駅のジェイアール名古屋タカシマヤでは27日から、およそ2000本の日傘などを取り揃えた『傘フェス』が始まりました。



ジェイアール名古屋タカシマヤの担当者：

「こちらは遮光性・遮熱性に優れたフワクール生地を使用した日傘でございます。生地が今年から5層構造になっておりまして、遮熱効果もアップしております」

肌を紫外線や可視光線から守る5層構造の生地で作られた日傘は、さしていない時と比べておよそ23度の温度差があるといいます。



男性用も直径95cmと大きめの作りでありながら、重さはわずか130gです。

ジェイアール名古屋タカシマヤの担当者：

「遮光・遮熱性に優れた晴雨兼用傘をたくさんご用意しております。日傘と同じ生地を使用した帽子やアームカバーなども多数揃えております。日焼け対策をして、この夏を乗り切っていただきたいと思います」