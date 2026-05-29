サッカー日本代表の吉田麻也選手が28日、自身のインスタグラムを更新。日本代表合宿で充実した時間を過ごす様子を明かしました。

現在、サッカー男子日本代表は、6月中旬から始まるFIFAワールドカップ2026に向け合宿の最中。そんな中、本大会のメンバーには選出外となりながらも、5月31日に開催されるアイスランド代表との親善試合にむけて、吉田選手が追加招集となりました。

その吉田選手は、長らく日本代表の主将として活躍してきましたが、今回の追加招集が実に2022年カタールW杯以来。久々に日本代表としてトレーニングを行いました。

そして28日に自身のインスタグラムを更新し、練習中のフォトなど複数枚公開。トレーニングルームと思われる室内で笑顔をむけている写真や、アップ中の1枚。さらにチームメートと行った練習風景と、いずれの写真も、吉田選手は充実した表情をみせています。そしてその様子が物語る通り投稿に「楽しすぎる。最高だ」と心境もつづってもいます。

久々の代表戦となるアイスランド代表との試合で、躍動する吉田選手の姿に注目です。