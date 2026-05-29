Ž¢¤â¤¦¾¯¤·¤ÇÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡ÄŽ£µÈËÜ¶½¶ÈÁ°²ñÄ¹¤òµß¤Ã¤¿ÉÂ±¡Ä¹¤¬»Ö¤¹Ž¢¿´Â¡ÉÂ¤Ç¿Í¤¬»à¤Ê¤Ê¤¤À¤³¦Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Âçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡¹Êó»ï¡ØOIM¡ç¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤¬Æ±¤¸Æó¿Í
¡ÚÂçùõ ÍÎ¡Êmother ha.haÂåÉ½Íý»ö¡Ë¡Ûß·ÀèÀ¸¤ÈºÇ½é¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËüÇîÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¡¢¾Ð¤¤¤È·ò¹¯¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤ä¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤Ê¤¿¤«ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ß·ÀèÀ¸¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Úß· Ë§¼ù¡ÊÂçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡ÁíÄ¹¡Ë¡Û¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿°å¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ü¤¯¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢µÈËÜ¤ËÂçùõ¤¢¤ê¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ê¤Î¤Ç¤ªÌ¾Á°¤ÏÂ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ê·Ë¡ËÊ¸»Þ¤µ¤ó¡¢À¾Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂçùõ¡Û¤½¤¦¤½¤¦¡£ºæ¤Î½Ð¿È¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ß·ÀèÀ¸¤ÏÌ¾Ìç¤Î»°¹ñ¥öµÖ¹â¹»¤Ç¤·¤¿¡£¤Ü¤¯¤Ï»°¹ñ¥öµÖ¹â¹»¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ï»°¹ñ¥öµÖ¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ß·ÀèÀ¸¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤¬Æ±¤¸¡£
¡Úß·¡Û¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÆ±»Î¤¬Æ±µéÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Âçùõ¤µ¤ó¤ÎÄï¤µ¤ó¡¢ÍÌ¾¤ä¤Ç¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡ÚÂçùõ¡Û¤Ü¤¯¤â»Ð¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ß·¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¾åÉÊ¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Î²È¤ÏÊâ¤¤¤Æ5¡¢6Ê¬¤Îµ÷Î¥¡£ß·ÀèÀ¸¤Ï¤Ü¤¯¤è¤ê2³ØÇ¯²¼¡£¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡Úß·¡Û´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¢£¾Ã¶ËÅª¤Ê¾¯Ç¯¤¬°å¼Ô¤ò»Ö¤·¤¿¥ï¥±
¡ÚÂçùõ¡Ûß·ÀèÀ¸¤Ã¤Æ¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÙ¶¯¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Úß·¡Û¡Ê¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¡Ë»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¾®»ùÓÃÂ©¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤·¤«³Ø¹»¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ÄÌ¿®Êí¤ÎÈ÷¹ÍÍó¤Ë¤Ï¡Ò¾Ã¶ËÅª¡¢¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ó¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Î¤³¤È¤ä¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡ÚÂçùõ¡Ûº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ø¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡Úß·¡Û¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ø¹»¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¡£Æ°Êª¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ÏÆ°Êª±à¤Î±àÄ¹¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂçùõ¡Û¤½¤ó¤Ê¾Ã¶ËÅª¤Êß·¾¯Ç¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Úß·¡ÛÃæ³Ø¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¸·¤·¤¤Éô¤Ç¡¢1Ç¯¤Î¤¦¤Á363ÆüÎý½¬¡£Æþ³Ø¤Î¤È¤1Ç¯À¸¤Ï40¿Í¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é5¿Í¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀèÇÚ¤â¥³¡¼¥Á¤âÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤Ïµ¤¤¬¼å¤¯¤Æ¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î¹â¹»¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¿äÁ¦¤ÎÏÃ¤¬Íè¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂçùõ¡Û¤Ü¤¯¤Ï¿å±ËÉô¡¢2Ç¯À¸¤Î¤È¤¼¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£°å¼Ô¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡©
¡Úß·¡Û¹â¹»À¸¤Î¤È¤¡¢°å¼Ô¤À¤Ã¤¿½¾·»Äï¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç»à¤Ì¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿
¡ÚÂçùõ¡Û¤½¤³¤ÇÂçºåÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¿Ê¤ß¡¢¿´Â¡³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¿´Â¡³°²Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Úß·¡Û¤Ü¤¯¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊÙ¶¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÂ´¶È¤¬¶á¤Å¤¯¡Ë6Ç¯À¸¤Î²Æ¤°¤é¤¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¹ñ²È»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ì¤«¤éÉ¬»à¤ÇÈ¾Ç¯¡¢¹ñ²È»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹ç³Ê¤·¤¿¸å¡¢¡È¿ÈÂÎ¡É¤Ç°åÎÅ¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅö»þ¡¢°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÂçºåÂç³Ø°å³ØÉô¤Î¡Ë¡ÈÂè°ì³°²Ê¡É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¿´Â¡³°²Ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂçùõ¡ÛÅö»þ¤Ï¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼³°²Ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¿ô»ú¤Ç¿ÇÎÅ²Ê¤¬¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£¿´Â¡¤Ï¥Ý¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ë·ì±Õ¤ò¿ÈÂÎÃæ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ß¤Þ¤ë¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Ì¿¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¡¢ÀÕÇ¤¤¬Èó¾ï¤Ë½Å¤¤¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤¹¡£
¡Úß·¡Û»à¤Ì¤«À¸¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì³°²Ê¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢2½µ´Ö²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£²È¤Ëµ¢¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¶á½ê¤ÎÁ¬Åò¤Ç¤¹¡£
¤ªÅò¤òÈ´¤¯¡ÊÌë¤Î¡Ë12»þÄ¾Á°¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ï½÷Åò¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤ËÆþ¤ê¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿´Â¡³°²Ê°å¤ò40Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£Â¤ÎÀÚÃÇ¤òÌÈ¤ì¤Æ
¡ÚÂçùõ¡Û¿´Â¡¤¬Ì¿¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£°ìºòÇ¯¤°¤é¤¤¡¢2¡¢30¥á¡¼¥È¥ëÊâ¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÂ¤¬ÄË¤¯¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÏ·²½¤«¤Ê¤È¡£
Ï·²½¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤ÏÊâ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÂ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄË¤¯¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Çß·ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ö¤¹¤°¤Ë¤¦¤Á¤ÎÉÂ±¡¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Úß·¡Û´í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤éÂ¤òÀÚÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂçùõ¡Ûº¸ÂÀÂÜ¤ÎÆ°Ì®¤¬15¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ÇµÍ¤Þ¤ê¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢3Æü´Ö¤Û¤ÉÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ê¼ê½Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤Ð¤é¤¯Êâ¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Âà±¡¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤¿¤¹¤¿ÉáÄÌ¤ËÊâ¤±¤¿¤ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úß·¡ÛÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡Ê¹ü¡¢´ØÀá¡¢¶ÚÆù¡¢¿À·Ð¤Ê¤É¤Î¾ã³²¤Ç¡ÖÊâ¤¯¡×¡ÖÎ©¤Ä¡×Ç½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢Í×²ð¸î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¾õÂÖ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶ÑÍ¾Ì¿2Ç¯¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ß¤¿¤¤¤Ë¸µµ¤¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÂçùõ¡Û¤Ü¤¯¤ÏÅìµþ¡Ê¤ÎµÈËÜ¶½¶ÈËÜ¼Ò¡Ë¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÅìµþ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂçºåÊÛ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¼õÉÕ¤Ç¡Öº£Æü¡¢ÊÝ¸±¾ÚËº¤ì¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¥Þ¥±¤È¤¤¤Æ¡ª¡×¡¢¤Ù¤Ä¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿Ìô¤òÍ§¤À¤Á¤Ë¤¢¤²¤¿¤é¡¢´î¤ó¤Ç¤¿¡¼¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó¤ä¤í¡¢¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¤¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¤Ü¤¯¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡£Åìµþ¤ÎÉÂ±¡¤Ï¡¢¤¤Á¤Ã¤È¤·¤Æ¤Ï¤ë¤·¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼£ÎÅ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢Âçºå¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤±¤¤¤µ¤Ä¡×ÉÂ±¡¤À¤«¤éÉÝ¤¤¿Í¤¬Íè¤Ê¤¤
¡Úß·¡ÛÂà±¡¤¹¤ë¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ÎÉÂ±¡ÌÌÇò¤¤¤ï¡¢¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤Ç¤¤ë´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¤ª¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡ÚÂçùõ¡Û¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ï¤â¤È¤â¤È¡ÖÂçºå·Ù»¡ÉÂ±¡¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÂçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤éË¡¿ÍÌ¾¤¬¡ÖÂçºå¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¦·Ù»¡¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Úß·¡Û2018Ç¯¤ËÂçºåÉÜ·Ù»¡¶¨²ñ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂçùõ¡Û´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ïº£¤â°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤±¤¤¤µ¤Ä¡×¤Ã¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¤¿Í¤ÏÍè¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Úß·¡ÛÉÂ±¡¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦°¤¤¿Í¤ÏÍè¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÉÂ±¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤ÎÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤«¤é±¡Ä¹½Ð¤»¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ï¤Ü¤¯¤¬±¡Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£Ì¾Á°¤Ë¤±¤¤¤µ¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿´Â¡ÉÂ¤Ç»à¤Ê¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À
¡ÚÂçùõ¡Ûß·ÀèÀ¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËüÇî¤Î¥Ñ¥½¥Ê´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖiPS¿´Â¡¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Úß·¡ÛiPSºÙË¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëºÙË¦¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ¤ä·ì±Õ¤ÎºÙË¦¤«¤éiPSºÙË¦¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçùõ¡ÛiPSºÙË¦¤Ï2012Ç¯¤Ë»³Ãæ¿ÌïÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úß·¡Û¤½¤ÎiPSºÙË¦¤ò¼«Æ°¤Ç¼ý½Ì¤¹¤ë¿´¶ÚºÙË¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿´¶ÚºÙË¦¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¿´Â¡¤Î·Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢iPS¿´Â¡¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂçùõ¡Û¤Ü¤¯¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÝÍÜ±Õ¤ÎÃæ¤ÇiPS¿´Â¡¤¬¥É¥¯¥É¥¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÎËüÇî¤Î·î¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÐ¤°¤é¤¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ß·ÀèÀ¸¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°åÎÅ¤ÎÀèÃ¼¤òÁö¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£Ì¤Íè¤Î°åÎÅ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¡Úß·¡Û¤Ü¤¯¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´Â¡ÉÂ¤Ç»à¤Ê¤Ê¤¤À¤³¦¤òºî¤ë¤³¤È¡£¤Ü¤¯¤¬°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢¿´Â¡¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¦¤Á10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï0.5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡°Ü¿¢¡¢¤½¤·¤ÆiPSºÙË¦¤ò»È¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¿´Â¡ÉÂ¤Ç»à¤Ê¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂçùõ¡Û¤Ü¤¯¤éÄ¶ÁÇ¿Í¤Ç¤â¡¢¤³¤³10Ç¯¤°¤é¤¤¤Î°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úß·¡Û¤«¤Ä¤ÆÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¬¤ó¤â¼£¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡ÉÂ¡¢¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÂçùõ¡Û¥í¥Ü¥Ã¥È»Ù±ç¼ê½Ñ¤âÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£åºÎï¤ÊÍ¼ÍÛ¤¬¸«¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Úß·¡ÛÂçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡¤Ë¤Ïº£¡¢5Âæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È»Ù±ç¼ê½Ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢Äã¿¯½±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤«¤Ä¤Æ¤ªÊ¢¤òÀÚ¤ë¼ê½Ñ¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î½Ð·ì¤¬È¼¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê½Ñ¸å¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç3½µ´Ö¤°¤é¤¤Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¼ê½Ñ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¤Ï°ì»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¡£½Ð·ì¤â50cc¤Û¤É¡£½Ñ¸å»°Æü¤«¤é¸ÞÆü¤ÇÂà±¡¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÂçùõ¡Û¤Ü¤¯¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î°åÎÅ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¡¢½îÌ±Åª¤ÊÅíÃ«¾¦Å¹³¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤ËÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤¬·ú¤Æ¤¿»ÍÅ·²¦»û¤â¶á¤¤¡£»ÍÅ·²¦»û¤Ë¤Ï¡¢Ê¡»ã»ÜÀß¤Ç¤¢¤ëÈáÅÄ±¡¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë»ÜÌô±¡¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤ÐÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Îµ¯¸»¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ü¤¯¤Ï»¶Êâ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡¤Î¤¢¤ëÍ¼ÍÛµÖ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ýÆìºä¤ÎÀÐ¾ö¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢åºÎï¤ÊÍ¼ÍÛ¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÀÎ¤«¤éÍ¼Æü¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¸«À²¤é¤·¤Î¤¤¤¤¹âÂæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Úß·¡Û¡Ê¿¼¤¯ð÷¤¤¤Æ¡Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤Ü¤¯¤ÏÂçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ°åÎÅ¡¢·ò¹¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ¼ÍÛµÖ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¹½ÁÛ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢Âçùõ¤µ¤ó¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÂçùõ¡Û¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª
Âçùõ ÍÎ¡Ê¤ª¤ª¤µ¤¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ímother ha.haÂåÉ½Íý»ö
µÈËÜ¶½¶È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹Á°ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡£2023Ç¯¼èÄùÌòÂàÇ¤¡£¸½¡¦Ä»¼èÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡±¿±Ä»ðÌä²ñµÄ°Ñ°÷¡¢¶áµ¦Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£2023Ç¯3·îÁ´¹Ï¢ÆüËÜÀëÅÁ¾Þ¡¦ÀµÎÏ¾Þ¼õ¾Þ¡£2023Ç¯5·îÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¦Æ±ºÂÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯6·î¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¹ñºÝ¿ÆÁ±¶¨²ñ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯5·îÆüËÜ±ÇÁü»ö¶È¶¨²ñ ²ñÄ¹½¢Ç¤¡£2025Ç¯8·îÂçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡ ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£
ß· Ë§¼ù¡Ê¤µ¤ï¡¦¤è¤·¤¡Ë
Âçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡ÁíÄ¹
ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Âè°ì³°²ÊÆþ¶É¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥ó¥¯¸¦µæ½êÎ±³Ø¸å¡¢2006Ç¯ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¿´Â¡·ì´É³°²Ê¶µ¼ø¡£½Å¾É¿´ÉÔÁ´³°²Ê¡¢Êä½õ¿Í¹©¿´Â¡¡¢¿´Â¡°Ü¿¢¡¢iPSºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿ºÆÀ¸°åÎÅ¤ò¸£°ú¡£2021Ç¯¡¢Âçºå·Ù»¡ÉÂ±¡±¡Ä¹¡¢2023Ç¯¡¢¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í·ÙÏÂ²ñ¡Ê¸½¡¦Âçºå¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÍý»öÄ¹¡£2026Ç¯4·î¡¢Âçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡ÁíÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÂçºåÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£»ç¼úË«¾Ï¼õ¾Þ¡£
¡ÊÂçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡¹Êó»ï ¼Ì¿¿¡á±üÅÄ¿¿Ìé¡¢¹½À®¡áOIM¡çÊÔ½¸Éô¡Ë