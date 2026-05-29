「ちいかわ」の“むちゃうまヨーグルト”がグミになった / 不二家「アニメちいかわグミ(むちゃうまヨーグルト味)」発売

不二家は、人気キャラクター「ちいかわ」をデザインした「アニメちいかわグミ(むちゃうまヨーグルト味)」を6月2日(火)より全国で発売する。価格はオープンプライス。

2026年4月に発売した「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージしたコラボレーション菓子が好評を博したことを受け、新たに作品内に登場する「むちゃうまヨーグルト」をイメージした味わいのグミを展開する。

〈「アニメちいかわグミ(むちゃうまヨーグルト味)」〉

作品内に登場する「むちゃうまヨーグルト」の味わいをイメージしたグミ。ちいかわキャラクターをモチーフにしたかわいらしい形状が特徴で、グミの形は全6種を用意した。

また、見る角度によってシーンが変化する“うごくシール”を1枚ランダム封入。アニメの場面を再現したデザインで、全21種を展開する。見ても食べても楽しめる、「ちいかわ」らしさあふれる商品として提案する。

【うごくシール（21種）の画像はこちら】

〈商品概要〉

商品名:「アニメちいかわグミ(むちゃうまヨーグルト味)」

発売日:2026年6月2日(火)

中味仕様:キャンデー

内容量:6粒

参考小売価格:オープンプライス

〈アニメ「ちいかわ」とは〉

【なんか小さくてかわいいやつ】通称「ちいかわ」たちが送る、楽しくて、ちょっぴり切ない物語。時には辛いことで泣いちゃうけれど「ちいかわ」の周りにはやさしい友達や個性豊かなキャラクターがたくさん!

イラストレーター･ナガノ氏による大人気マンガ「ちいかわ」のアニメは、めざましテレビで放送中。