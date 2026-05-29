【漢字クイズ】「小食土」はなんて読む？簡単そうに見えてなかなか読めない！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「小食土」はなんて読む？
「小食土」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、千葉県にあるひらがな4文字の地名です。
いったい、「小食土」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「やさしど」でした！
千葉県千葉市緑区に位置している小食土町。
そんな小食土町のある千葉市は、都心への優れたアクセスと豊かな自然が調和する政令指定都市です。
充実した都市機能とベイエリアの開放的なリゾート感、手厚い子育て支援など、非常に暮らしやすい街としても知られていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『千葉市観光ガイド』
ライター Ray WEB編集部