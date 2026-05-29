【衝撃ラスト】友だちのSNSに、私の彼氏の腕…？疑った主人公が彼のスマホを見ると【まさかの展開】に！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！付きあって1年になる彼を心から信じていた主人公。しかし、親友がSNSに投稿したなに気ない写真に、彼の私物が映り込んでいるのを見つけてしまいます。衝撃のラストとは一体――

彼とは順調に交際1年を迎え、幸せな日々を過ごしていました。そんなある夜、なに気なく親友のSNSを見ていると、カフェで楽しそうに過ごす写真が目に留まります。

そのとき、背景に写る男性の腕に違和感を覚えました。そこには、私が彼にプレゼントした限定モデルの時計と、お揃いで買ったブレスレットがはっきりと写っていたのです。

信じたくない気持ちでいっぱいになりながらも、疑いは消えませんでした。親友は「最近彼氏ができた」と話していましたが、相手の顔は一度も見せてくれません。

不安になった私は彼にその日のことを聞きましたが、「仕事で疲れて寝ていた」とそっけない返事。2人の態度に、これまで感じたことのない不安が広がっていきました。