『魔法の姉妹ルルットリリィ』Episode09あらすじ＆場面カット公開！
4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode09のあらすじと場面カットが公開された。また、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
このたび、5月31日（日）より放送のEpisode09「すっきりしない土曜日」のあらすじと場面カット、さらに八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode09も公開された。
＜Episode09「すっきりしない土曜日」あらすじ＞
流がリリィのファンだと知り、リリィの話題で楽しく語り合う風と流だったが、風の一言が原因で気まずい雰囲気に。その後、出かけた先で偶然リリィ、ルルとして出会い、お互いに素直な気持ちで悩みを打ち明け始める。
＞＞＞Episode09場面カットをすべてチェック！（写真17点）
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode09も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
＜Episode09「すっきりしない土曜日」あらすじ＞
流がリリィのファンだと知り、リリィの話題で楽しく語り合う風と流だったが、風の一言が原因で気まずい雰囲気に。その後、出かけた先で偶然リリィ、ルルとして出会い、お互いに素直な気持ちで悩みを打ち明け始める。
＞＞＞Episode09場面カットをすべてチェック！（写真17点）
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode09も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
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