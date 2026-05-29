摂食障害で車椅子生活…「食べることが怖い」イギリス少女が10年の絶望の先に見つけた「唯一の希望」

イギリス・ノーサンプトンに住むアメリア・ヘイデンさんは、11歳で摂食障害と診断され、体重は同年代の健康体重の半分ほどにあたるわずか23kgまで落ちた。その後、約10年間にわたり摂食障害と闘い続け、現在21歳になっている。摂食障害のきっかけは、当時通っていた寄宿学校で、厳しい先生に好かれたいという思いからだった。

体重や食事の量、運動の回数まで細かく管理し、数字の変化にとらわれる日々。摂食障害は、食事や体形への強いこだわりを通して、心と体の両方に大きな影響を及ぼす病気だ。アメリアさんは食事をほとんど取らず、深夜2時を過ぎても階段を100回以上上り下りするなど、止めたくても止められない「運動強迫」にも囚われていた。治療のための入院生活は合計で7年に及ぶ。

自身も摂食障害を経験し、現在は摂食障害に悩む人や回復までの食事指導について取材しているライターの遠藤一さんが、アメリアさんを取材した。前編【11歳で摂食障害、体重23kg…「ほとんど食べず、運動をやめられなかった」イギリス少女が語る地獄のような日々】では、人生が摂食障害を中心に回るようになった経緯を伝えた。後編では、つらい日々の中でも彼女の心を支えていた「好きなこと」について。自分の“好き”を手がかりに、少しずつ自分自身を取り戻していく姿をお伝えする。

「地獄のような治療の日々」の支え

アメリアは、過度の拒食と運動で、体力や筋力、骨密度が低下し、14歳のころには歩けなくなり、数年間はほとんど車椅子で生活をしていたと言う。

「身体がどんどん弱っていくので、立っていることすらできなくなりました。当然、高校に通うこともできず、友だちと楽しむはずだった年齢を病院で過ごしました。車椅子に乗せられて移動したり、体重をごまかしていないか確認するために下着に重りを隠していないか調べられたり、裸で体重を測定されることもありました。そして、摂食障害の入院病棟では、入院仲間が亡くなるのも目の当たりにしました」

“地獄のような治療の日々”が続いたが、アメリアには支えがあった。6歳のころから続けている「お菓子作り」だ。しかし、病棟にはキッチンもなく、好きだったパン・お菓子作りは、活動が許されなかった。それでも、体調がいいときは、社会勉強ということで、院外のカフェなどに連れて行ってもらうことがあった。「そこで、さまざまなお菓子を目にしたり、手に取ることができた。口にすることはできなかったけれど、きれいでかわいいお菓子に接していたら、作ってみたい、という気持ちが芽生えるようになりました。病院のスタッフもよい兆候と思ってくれたのか、頻繁にカフェに連れ出してくれるようになり、お菓子を通して、少しずつ心の回復につながっていったのだと思います」と彼女は話す。

これをきっかけに一時退院が許されるようになり、母親のもとに戻った。そこで、アメリアは、お菓子を焼いていたと言う。

「食べることに対しての問題は完全に解決できていなかったので、自分では食べることができませんでした。それでも、お菓子作りだけは食べ物に関われる唯一の方法でした。自分が作ったものを他の人が食べて、喜んでくれる。その姿を見ることで、私自身も楽しさを感じることができました」と自分では食べられなかったが、周りの人たちのために作っていた。

自分では食べられない「お菓子作り」

18歳になり、一時退院ではなく完全退院の許可が出た。それとともに、アメリアは、お菓子作りを再開した。

気になるレシピを作りまくることがアメリアの生きがいになった。自分では食べないため、友達を試食に呼ぶと、彼らはこぞって「本当に美味しいよ。販売したらいいんじゃない？」と言ってくれた。しかし、アメリアは「私は食べ物が怖くて、自分のお菓子を一度も食べたことがありません。だからどういう味かはわからなくて、自信が持てなかった」と話す。このころ、アメリアはウエイトレスなどのアルバイトをしながら一人暮らしを始めていた。「あまりに長い間、病院や施設で生活をしていて、自分の身体も心も、何もコントロールできない状態でした。ようやく自由になったとき何か“意味のあるもの”を作りたいと自然に感じるようになっていたのです」と振り返る。

「摂食障害になってから、体重増加の嫌悪感や、カロリーの回避から肉を食べなくなり、食生活はヴィーガンを選択するようになりました。また、自分には小麦が合わないと感じ、グルテンフリーも実践しました」

拒食や嘔吐などを伴う摂食障害は、膨満感や逆流感といった胃腸の不快症状が出ることがあり、そのつらさから、実際にアレルギーがあるわけではなくても、自己判断で小麦を避けるようになる当事者もいる。

「調べてみると私のように通常の食生活だと苦しい、つらいと感じている人が少なくないことも知りました。そして、そういう食事制限がある人のためのケーキを作りたいと思ったのです。食に対して少しでもポジティブに、誰もが美味しいものを楽しむべきだという願いもあり、特別なケーキを作ろうと決めました」

また、運動強迫症も持っていた彼女は「健康的な身体の感覚を取り戻すため」ヨガを習い始めた。ヨガは、単に減量のためではなく、運動と健全な距離で向き合うのにぴったりなのだという。

「私のように生きにくさを感じる人たちを助けたい」という思いからインストラクターの資格を取り、ボランティアでレッスンを始めた。そこで出会った人たちにも「グルテンフリースイーツは需要があるよ！」と言われた。

慣れない一人暮らしの中、ひとりぼっちの暗いキッチンで、アメリアは将来への不安と向き合う日々が続いた。摂食障害は繰り返す人が多く、そのことも不安を煽った。でも、ヨガ教室での新たな人たちとの出会いや、お菓子を楽しみにしてくれる友人たちの顔とともに心に浮かんだ言葉があった。「今やらなかったら、いつやるの？」と。

「今までの人生で、いろんなものを失い、もう失うものはなかった。でも、だからといって空っぽというわけでなく、私には夢があることを思い出しました。失敗したって、大丈夫。さんざん失敗してきたんだから。あとはやるだけ、と思ったら、それだけで、最初の一歩を踏み出す理由になりました。その言葉を思い返すと、今日も前向きに動き出そうと思えるんです」。

SNSやオーダーで需要が拡大

そんなことを考えていたころ、近所の人に手作りのケーキをお裾分けしたことがあった。翌日、その人から連絡があった。カフェで働いていて「このケーキを仕入れたい」と言ってくれた。それが最初の自信になった。どうせやるなら思い切りやってみようと、アメリアはブランド名やロゴなどを考えて、オンラインで販売することも整えた。インスタグラム、フェイスブックでアカウントを立ち上げた。

また、市内のカフェに売り込みにも出かけた。最初にケーキを置いてもらうようになったのは、散歩の途中に発見した新しいカフェ。カフェは自然派のこだわりの店だった。アメリアが「近所に住んでいて、お菓子作りをしている」と話しかけると、「ぜひあなたのケーキを置かせて」と、トントン拍子に話が進んだという。

「正直、誰も興味を持ってくれないかもしれないと心配していました。でも、最初のカフェにケーキを名刺つきで置いてもらったところ、たくさんの電話やメッセージが来ました」

自分に自信が持てないどころか、自分の容姿、思考、命さえも否定するような地獄ともいえる日々の中で生きてきたアメリアにとって、「見ず知らずの人たちが賞賛してくれる」という状況は、驚きでもあり、初めての体験だった。最初は信じられない気持ちで、褒められることに慣れていなかったこともあり、疑心暗鬼な気持ちも芽生えたという。

しかし、アメリアのSNSに集まる声の中には、「私でも食べられるものを作っていただけますか？」「私の娘はグルテンを食べられなくて、ヴィーガンなんです。誕生日ケーキを作ってくれますか？」とアメリアと同じように、食べることに困っている人たちの声がとても多かった。「そうか、私自身が困っていたことは、多くの人の困っていることでもあったんだ」という気づきが、アメリアの働く意欲の後押しになっていった。

最初のカフェにケーキを置いた翌月には、5軒のカフェとホテルでも取り扱われるようになった。個人の注文も増え、「配送も始めて、本当にたくさんの注文を受けるようになった」と笑顔で語る。2022年の秋のことだった。

1年後、19歳になったアメリアは、ケーキやお菓子で稼いだお金で、新しく広い部屋を借りた。「家賃は高いけれど素敵なアパートに住んでいる」という部屋は大きなキッチンつきの素敵な部屋だった。現在は「週に700ポンド以上」稼げるようになったという。これは同年代の平均と比べると、かなり高い水準にある。

アメリアの作るケーキは、リッチチョコレートから爽やかなレモン、定番バニラ、そして季節限定のユニークな組み合わせと多様な種類があり、特に誕生日や母の日など記念日などに注文されるケーキは、造形もオリジナリティ溢れるものばかりだ。

摂食障害と向き合いながらお菓子を作り続ける

現在のアメリアの生活を伝えると、すっかり元気になり、摂食障害を克服したと思う方も多いかもしれない。しかし、アメリアの摂食障害は完治してはいない。ケーキやお菓子を作っても「たまには食べるけれど、頻繁ではありません。そのときの調子にもよる」と、自分自身で満足に味を確かめることができないという。そんなときは、友だちや家族が、アメリアの舌や口の代わりになってくれている。

食べられないのにケーキやお菓子を作るという、アンビバレンスな状況はつらくないだろうか。拒食時のような“食べ物への嫌悪”は感じないのだろうか。

アメリアは「あります」と答える。

「ずっと食べ物に囲まれているので、思うように食べられない自分に辛くなることも落ち込むこともあります。でも、それよりも、私のお菓子を愛してくれる人がいることに、心から感謝の気持ちでいっぱいです。私のような摂食障害でなくても、多くの人が食べ物に罪悪感を持つことがあります。だから、罪悪感なく楽しめる、健康的なお菓子を作りたいんです。そのために、今も素材について学んでいます」

彼女のSNSには、色とりどりのケーキやお菓子が並ぶ。しかし一切合成着色料や精製された砂糖は使っていない。自然の甘みとして、バナナやアップルソース、メープルシロップを取り入れている。色づけも、フリーズドライのラズベリーやビーツのパウダーなど、自然な素材を中心に工夫している。フードカラーを使うこともあるが、必ず自然由来のものを選ぶという。

実際、過去に摂食障害を抱えていた人も買いに来ると言う。「彼らも、このケーキは健康的なので、安心して食べることができると言ってくれる。他にも、糖尿病やセリアック病などの人も買いに来てくれる」とさまざまな疾患や食の悩みを持つ人にとって、貴重な楽しみになっている。セリアック病は、小麦などグルテンに対する免疫反応によって小腸に炎症が起こり、栄養の吸収が悪くなる自己免疫疾患だ。そんな彼らの中には、アメリアのお菓子を口にしたとき「ずっと食べられなかった味をまた楽しめるなんて」と涙を流した人もいると言う。

18年間セリアック病と診断されている人からは「ヴィーガンかつグルテンフリーのものは本当に限られている。そしてこのベーカリーの焼き菓子は本当に別格！ これまで20年にわたってたくさんのグルテンフリーの焼き菓子を試してきましたが、ここのものが一番美味しい」と喜びの声が届いている。

「食べることは楽しいこと」と伝えたい

彼女自身は、この仕事を通して変わったのだろうか。

アメリアは「お菓子作りは、食べ物に対する恐怖を克服するのに役立っています。ダイエットややせることだけがすべてではないことを実感させてくれました。食べ物は楽しむべきもので、恐れるものではない。お客様が私の作ったものを楽しんで食べているのを見ると、私も“食べることは楽しいことだ”と感じます。ともに支え合っていると思えることもやりがいになっています」と仕事が彼女の心を少しずつ癒してくれていると言う。

摂食障害自体も以前よりよくなってきたという。

「完全に治ったわけではありませんが、今は普通に生活できています。時々、罪悪感がよぎることもありますが、そういう気持ちは無視。とにかく仕事で忙しく動き回っているので、考える暇もありません。今は、自分のやっていることに誇りを持ちながら過ごしています」。

そんなアメリアには、心に残っていることがある。あるとき、注文のケーキを受け取りに来たお客様がいた。彼女の母親は、アメリアが摂食障害になった要因の一つでもある寄宿舎の学校の先生だった。彼女は、先生がアメリアの回復をとても喜び、ずっと応援してきたことを伝えてくれた。そのときアメリアは「まるで人生が一巡したような、感動的な瞬間だった」と目を潤ませた。あのとき、先生に好かれたくて懸命に“小さい子”になろうとしていた自分ではなく、自分が摂食障害になりながらも生き抜いてきたこと、自分のやってきたことを認めてもらえたと感じた瞬間だった。

アメリアのケーキショップの名前は『ラストバイト（The Last Bite）』。直訳すると、“最後の一口”という意味になる。アメリアは「私を含め、食べることに罪悪感を感じる人もいる。でもこの名前には、“最後の一口まで楽しむことができる”という意味が込められています。残さずに、最後まで楽しめるんだということを伝えたい」と説明してくれた。

今はカフェをオープンするための場所を探しており、頭金を貯めていると言う。また、移動販売のトレーラーを購入して、フェスティバルなどに出店することも計画中だ。「いつかは私のカフェをチェーン展開したいと思っています。『ラストバイト』のカフェをいろいろな場所に出して、日本にも展開できたらいいなと考えています」とのこと。過去には2度ほど、日本に旅行へ行ったこともある。日本語も勉強したこともあると言う。冷凍輸送などはしておらず、彼女のケーキはまだ食べられていないが、いつか日本で食べられる日を夢見たい。

【前編】11歳で摂食障害、体重23kg…「ほとんど食べず、運動をやめられなかった」イギリス少女が語る地獄のような日々