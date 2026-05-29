YOSHIKIの“世界一豪華なディナーショー”100回記念公演、全5公演が一般発売前に完売
YOSHIKIが8月28日から30日まで、東京・グランド ハイアット 東京で開催する“世界一豪華なディナーショー”『「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN」100th ANNIVERSARY』の全5公演が、先行チケット受付の段階で想定を大きく上回る応募が殺到し、一般発売を待たずして完売となったという。
【写真】豪華な食事に舌鼓…メインディッシュのビーフテンダーロインのロースト 黒オリーブソース（2025年）
同公演は、2014年より開催されてきたYOSHIKIディナーショーの記念すべき100回目となる特別公演。発表直後から大きな反響を呼び、全5公演のチケットは受付開始後わずかで完売した。
毎年プラチナチケットとして知られる同公演は、その豪華な内容から"世界一豪華なディナーショー"とも称され、国内外から高い注目を集めている。YOSHIKI自らがプロデュースする極上のフルコース料理、息遣いまで感じられる至近距離でのピアノやドラムのパフォーマンス、そしてyoshikittyとの共演など、ほかでは体験できない唯一無二の空間を創り上げてきた。
これまで数多くの著名人や世界的スターが来場してきたほか、予期せぬスペシャルセッションが実現することでも知られている。さらに近年は、YOSHIKIが手がけるハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」のショーも融合し、音楽・美食・ファッションが交差する総合エンターテインメントへと進化を遂げている。
100回記念公演となる今回は、センターステージ形式を採用。来場者はこれまで以上に近い距離でYOSHIKIの音楽と世界観を体感することができる。
YOSHIKIは今年4月、クラシックコンサート『YOSHIKI CLASSICAL 2026』を開催し完全復帰を印象づけた。5月には、来日中の世界的レジェンド、ダイアナ・ロスの公演にサプライズ出演し、6月1日にはニューヨークで開催されるEntertainment Community Fund Galaにおいて、日本人アーティストとして初となる「Medal of Honor」を受賞。授賞式でのパフォーマンス後にはパリへ向かい、新たなプロジェクトも控えているという。
さらに7月16日、17日には、ロサンゼルスのWalt Disney Concert Hallで『YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES』を開催。同ホールはCarnegie Hall、Royal Albert Hallと並び称される世界有数の音楽ホールのひとつであり、Los Angeles Philharmonicの本拠地としても知られる。世界的建築家Frank Gehryによる建築美と卓越した音響空間の中で行われる同公演には、スペシャルゲストの出演も予定されている。
【写真】豪華な食事に舌鼓…メインディッシュのビーフテンダーロインのロースト 黒オリーブソース（2025年）
同公演は、2014年より開催されてきたYOSHIKIディナーショーの記念すべき100回目となる特別公演。発表直後から大きな反響を呼び、全5公演のチケットは受付開始後わずかで完売した。
これまで数多くの著名人や世界的スターが来場してきたほか、予期せぬスペシャルセッションが実現することでも知られている。さらに近年は、YOSHIKIが手がけるハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」のショーも融合し、音楽・美食・ファッションが交差する総合エンターテインメントへと進化を遂げている。
100回記念公演となる今回は、センターステージ形式を採用。来場者はこれまで以上に近い距離でYOSHIKIの音楽と世界観を体感することができる。
YOSHIKIは今年4月、クラシックコンサート『YOSHIKI CLASSICAL 2026』を開催し完全復帰を印象づけた。5月には、来日中の世界的レジェンド、ダイアナ・ロスの公演にサプライズ出演し、6月1日にはニューヨークで開催されるEntertainment Community Fund Galaにおいて、日本人アーティストとして初となる「Medal of Honor」を受賞。授賞式でのパフォーマンス後にはパリへ向かい、新たなプロジェクトも控えているという。
さらに7月16日、17日には、ロサンゼルスのWalt Disney Concert Hallで『YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES』を開催。同ホールはCarnegie Hall、Royal Albert Hallと並び称される世界有数の音楽ホールのひとつであり、Los Angeles Philharmonicの本拠地としても知られる。世界的建築家Frank Gehryによる建築美と卓越した音響空間の中で行われる同公演には、スペシャルゲストの出演も予定されている。