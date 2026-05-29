ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】総理官邸危機管理センターに「情報連絡室」設置 台風6号に… 【速報】総理官邸危機管理センターに「情報連絡室」設置 台風6号に対応するため 【速報】総理官邸危機管理センターに「情報連絡室」設置 台風6号に対応するため 2026年5月29日 17時10分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 政府は、接近する台風6号に対応するため、29日午後4時に、総理官邸の危機管理センターに「情報連絡室」を設置しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 沖縄, 明治大学, 神事, 世田谷区, 住宅, 在宅医療, リハビリ, 射出成形機, 大阪