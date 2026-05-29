未来のタカラジェンヌを育てる宝塚音楽学校の生徒79人が29日、兵庫・宝塚大劇場のロビーで恒例の「すみれ募金」を行い約2000人のファンが駆け付けた。

緑の袴（はかま）に、それぞれ華やかな小振り袖を身につけた生徒が、よく通る澄んだ声で寄付を呼びかけると、ファンの列は途切れることなく約1時間にわたって募金活動が行われた。

第113期生の廣田栞さんは「数え切れないほど“頑張ってね”と温かいご声援を頂きました。そのお声を胸にこれからも精進してまいりたい」。西手凜佳（にしで・りんか）さんは「これほどまでに応援してくださる方がいらっしゃるのだ、と思うと胸がいっぱいになりました」と感謝した。

「すみれ募金」は小児がんなど難病と闘う家族を支える「チャイルド・ケモ・サポート基金」への寄付を募る募金活動。1964年から始まった恒例行事で、2019年までは同劇場前の屋外オープンスペースで行われていたが、コロナ禍を経て再開された23年から昨年までは劇場に続く屋内ロビーで行われていた。

今年初めて劇場内で行われることになり、青木さらさんは「この大好きな大好きな宝塚大劇場ですみれ募金に参加させて頂いて、感謝の気持ちでいっぱい」と声を弾ませた。

また、同劇場では現在宙組公演が上演中で、1学年先輩の第112期生が初舞台を踏んでいる。稲田花怜（いなだ・かれん）さんは「まだまだ私たちにはできないことばかりですが、一個上さんのようになれるよう、これからも精進してまいりたいと思います」などと話した。この日集まった110万6074円は同基金に全額寄付される。