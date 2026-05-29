予備校講師の林修氏が２８日、テレビ朝日系「林修の今知りたいでしょ！」で、大学時代に行った珍しいダイエット方法を明かした。

この日は「人はなぜ太る？体重の疑問を解消！」と題し、体重に関するさまざまな疑問に専門家が答える企画を放送。ベジファーストは正しいのか、１日２食と３食、どちらが太らない？などの疑問を取り上げた。

その中で、大学時代に３０キロの減量に成功した林先生は「大学に入ってすぐ、特許を取ってもいい、フレンチダイエットをやった」といい、「当時、フレンチが非常にはやっていた。授業もあるので週に３、４日、ランチにフレンチをしっかり食べる。油が多いので腹持ちがいいのでお腹がすかない」と説明。

夜は「ひたすら走る。１カ月で２００キロから２５０キロ（走った）」と夕食は取らずにひたすらランニング。これで「入学時１００キロが、半年ぐらいで７０キロになった」と胸を張った。

バカリズムが「普通に走ったからでは？」とツッコむも、林先生は「デザートもどうぞと言われてしっかり食べると、全くお腹が減らない」と振り返っていた。