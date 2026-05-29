元巨人投手の桑田真澄氏の次男でタレントMatt Rose（31）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。父親と同居する自宅では裸で過ごしていると告白した。

体重が82キロになっていて、昨年9月にミラノコレクションの仕事があって、手配された衣装がきつくてダイエットをスタートさせたことを明かした。1カ月半で約20キロの減量に成功して、現在は62キロになったと話した。

父桑田真澄さんのトレーニングのアドバイスをうけていて、MCハライチ澤部佑からダイエットに関して「桑田さんからいいぞとか言われていた？」と尋ねられた。Mattは「お互い仕事があるので、実家暮らしだけど、なかなか会わない。だから2週間おきに会っていると『本当に痩せてるね』みたいな。『ちょっとやりすぎじゃない』って、僕、いき過ぎちゃうので」と声をかけてダイエットの進行具合も心配してもらっていたと話した。

MC神田愛花アナウンサーが「そういうときって、脱いで上半身見せる？こうだよ、って」と聞いた。Mattは「僕、結構家の中で裸なので」と話した。さらに「ちゃんとチェックしたい…むくんでるな、とか。体重計の数字より、鏡で形を見ていく」と体形の変化を可視化していると語った。