ドル買い反応、原油相場上昇を受けて＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル買いの動きが入っている。NY原油先物が87ドル近辺へと軟化した後、89ドル付近に反発する動きに反応している。米10年債利回りも4.455％近辺に上昇している。



ドル円は159.20付近まで下押しされたあと、足元では159.30付近に下げ渋り。ユーロドルは1.1650台から1.1630台までの反落。ポンドドルは前日NY終値1.3445付近から安値を1.3418レベルに広げる動き。



USD/JPY 159.29 EUR/USD 1.1641 GBP/USD 1.3425

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