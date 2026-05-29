高嶋ちさ子、息子と共に“ホームパーティー”にお呼ばれ 笑顔あふれるプライベートショットに「皆さん楽しそう〜」の声
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が29日、自身のインスタグラムを更新。「プラチナファミリーのキャスティング担当（笑）とも言われている、お料理研究家の井上絵美さんのハワイの豪邸にお呼ばれしてきました」と明かし、一緒に出かけた息子と共に“ホームパーティー”を楽しむ様子を披露した。
【動画】「皆さん楽しそう〜」高嶋ちさ子が披露した、息子＆井上さん夫婦との記念ショット
高嶋は「最高の景色に、家で食べられるお料理とは思えないほどの最上のお食事を頂きました」「ご主人がめっちゃ面白い方で、息子は爆笑の連続でした」と振り返りながら、絶景を望む井上さん宅からの風景や手料理の数々、井上さん夫妻との記念ショットを動画で紹介した。
料理のなかでも蕎麦には驚きだったようで「お蕎麦にオリーブオイルとカラスミを削った物を振りかけるって、凄い斬新なアイディア！」と高嶋。「息子は生まれて初めて『カラスミ』を食べて、『俺このピンクのは知ってる』と…」と、カラスミデビューした息子のリアクションも伝えた。
また、野菜が苦手なことで知られている高嶋は「私は55年ぶりぐらいにピーマン食べました」と“意外な事実”も告白。「全然苦くなくて昆布の塩味が最高でした」と、久しぶりに食べたピーマンの味の感想をつづった。
コメント欄には「お料理素敵ですね」「美味しい料理＆楽しいトーク良いですねっ」「皆さん楽しそう〜」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「皆さん楽しそう〜」高嶋ちさ子が披露した、息子＆井上さん夫婦との記念ショット
高嶋は「最高の景色に、家で食べられるお料理とは思えないほどの最上のお食事を頂きました」「ご主人がめっちゃ面白い方で、息子は爆笑の連続でした」と振り返りながら、絶景を望む井上さん宅からの風景や手料理の数々、井上さん夫妻との記念ショットを動画で紹介した。
また、野菜が苦手なことで知られている高嶋は「私は55年ぶりぐらいにピーマン食べました」と“意外な事実”も告白。「全然苦くなくて昆布の塩味が最高でした」と、久しぶりに食べたピーマンの味の感想をつづった。
コメント欄には「お料理素敵ですね」「美味しい料理＆楽しいトーク良いですねっ」「皆さん楽しそう〜」など、さまざまな反響が寄せられている。